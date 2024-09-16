В Свердловской области ищут человека, чтобы отдать ему 10 млн рублей

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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, спортлото
Победителя ждут сразу и приз, и суперприз Фото:

Житель Свердловской области выиграл более 10 миллионов рублей, но пока не знает об этом. Подробности URA.RU рассказали в компании «Столото».

«В государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран суперприз 5 091 886 рублей и приз 4 951 020 рублей. Крупно повезло участнику из Свердловской области, который одновременно выиграл суперприз и приз. В итоге сумма по его билету составила 10 042 906 рублей», — пояснили представители организации.

Счастливец купил билет в приложении за 400 рублей, но кто этот человек, пока неизвестно: победитель пока не обратился в лотерейный центр. Возможно, позже он раскроет свое имя и расскажет, на что планирует потратить солидную сумму.

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Житель Свердловской области выиграл более 10 миллионов рублей, но пока не знает об этом. Подробности URA.RU рассказали в компании «Столото». «В государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран суперприз 5 091 886 рублей и приз 4 951 020 рублей. Крупно повезло участнику из Свердловской области, который одновременно выиграл суперприз и приз. В итоге сумма по его билету составила 10 042 906 рублей», — пояснили представители организации. Счастливец купил билет в приложении за 400 рублей, но кто этот человек, пока неизвестно: победитель пока не обратился в лотерейный центр. Возможно, позже он раскроет свое имя и расскажет, на что планирует потратить солидную сумму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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