В Тюмени состоится премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих»

В тюменских кинотеатрах покажут новую часть фильма Джокер
Для жителей Тюмени 10 октября пройдет премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих». Информация об этом указана в афише нескольких городских кинотеатров.
«Фильм появится в прокате 10 октября. На данный момент нет информации, когда начнется продажа билетов и сколько они будут стоить», — рассказали URA.RU в кассе городского кинотеатра.
Раннее URA.RU сообщало о том, что в тюменских кинотеатрах начали показывать фильмы 20-летней давности. Фильм «Пираты Карибского моря» показывали два дня.
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