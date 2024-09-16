В Тюмени состоится премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих»

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В тюменских кинотеатрах покажут новую часть фильма Джокер
В тюменских кинотеатрах покажут новую часть фильма Джокер Фото:

Для жителей Тюмени 10 октября пройдет премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих». Информация об этом указана в афише нескольких городских кинотеатров.

«Фильм появится в прокате 10 октября. На данный момент нет информации, когда начнется продажа билетов и сколько они будут стоить», — рассказали URA.RU в кассе городского кинотеатра.

Раннее URA.RU сообщало о том, что в тюменских кинотеатрах начали показывать фильмы 20-летней давности. Фильм «Пираты Карибского моря» показывали два дня.

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Для жителей Тюмени 10 октября пройдет премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих». Информация об этом указана в афише нескольких городских кинотеатров. «Фильм появится в прокате 10 октября. На данный момент нет информации, когда начнется продажа билетов и сколько они будут стоить», — рассказали URA.RU в кассе городского кинотеатра. Раннее URA.RU сообщало о том, что в тюменских кинотеатрах начали показывать фильмы 20-летней давности. Фильм «Пираты Карибского моря» показывали два дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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