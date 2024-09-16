На центральных и кунгурских электросетях сменились руководители

На «Центральных электрических сетях» Прикамья и электросетевом комплексе Кунгура сменили руководителей. Об этом сообщает «Коммераснт-Прикамье».
«Новым главой производственного отделения „Центральных электрических сетей“ стал Александр Лимонов. Ранее он возглавлял „Чайковские электрические сети“. Его место занял Артем Порозов, работавший главным инженером „Кунгурских электрических сетей“», — написано на сайте СМИ. Управленцы приступили к своим обязанностям 16 сентября.
В конце августа власти Пермского края забрали себе кунгурский электросетевой комплекс. В сентябре Лысьвенская дума заявила о намерении передать электросети на баланс региона.
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