16 сентября 2024

На центральных и кунгурских электросетях сменились руководители

© Служба новостей «URA.RU»
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Энергетики провели кадровую ротацию
Энергетики провели кадровую ротацию Фото:

На «Центральных электрических сетях» Прикамья и электросетевом комплексе Кунгура сменили руководителей. Об этом сообщает «Коммераснт-Прикамье».

«Новым главой производственного отделения „Центральных электрических сетей“ стал Александр Лимонов. Ранее он возглавлял „Чайковские электрические сети“. Его место занял Артем Порозов, работавший главным инженером „Кунгурских электрических сетей“», — написано на сайте СМИ. Управленцы приступили к своим обязанностям 16 сентября.

В конце августа власти Пермского края забрали себе кунгурский электросетевой комплекс. В сентябре Лысьвенская дума заявила о намерении передать электросети на баланс региона.

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На «Центральных электрических сетях» Прикамья и электросетевом комплексе Кунгура сменили руководителей. Об этом сообщает «Коммераснт-Прикамье». «Новым главой производственного отделения „Центральных электрических сетей“ стал Александр Лимонов. Ранее он возглавлял „Чайковские электрические сети“. Его место занял Артем Порозов, работавший главным инженером „Кунгурских электрических сетей“», — написано на сайте СМИ. Управленцы приступили к своим обязанностям 16 сентября. В конце августа власти Пермского края забрали себе кунгурский электросетевой комплекс. В сентябре Лысьвенская дума заявила о намерении передать электросети на баланс региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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