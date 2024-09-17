В Тюмень приехали федеральные министры

Сергей Цивилев приехал в Тюмень в рамках форума TNF
В Тюмени в рамках форума TNF состоялся визит министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова и министра энергетики Сергея Цивилева. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор.
«Основной день промышленно-энергетического форума TNF-2024. Начинаем его за завтраком в хорошей компании», — сообщил губернатор.
Вместе с губернатором Моором и федеральными министрами на официальный завтрак прибыл и глава ХМАО Руслан Кухарук. Власти обсудили технологическое будущее нефтегазовой отрасли.
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