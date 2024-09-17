17 сентября 2024

В Тюмень приехали федеральные министры

На форум TNF в Тюмень приехали Антон Алиханов и Сергей Цивилев
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Цивилев приехал в Тюмень в рамках форума TNF
Сергей Цивилев приехал в Тюмень в рамках форума TNF Фото:

В Тюмени в рамках форума TNF состоялся визит министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова и министра энергетики Сергея Цивилева. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор.

«Основной день промышленно-энергетического форума TNF-2024. Начинаем его за завтраком в хорошей компании», — сообщил губернатор.

Вместе с губернатором Моором и федеральными министрами на официальный завтрак прибыл и глава ХМАО Руслан Кухарук. Власти обсудили технологическое будущее нефтегазовой отрасли.

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В Тюмени в рамках форума TNF состоялся визит министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова и министра энергетики Сергея Цивилева. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор. «Основной день промышленно-энергетического форума TNF-2024. Начинаем его за завтраком в хорошей компании», — сообщил губернатор. Вместе с губернатором Моором и федеральными министрами на официальный завтрак прибыл и глава ХМАО Руслан Кухарук. Власти обсудили технологическое будущее нефтегазовой отрасли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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