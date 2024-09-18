«Очень дорого»: мэрия Екатеринбурга не будет строить выезд в центр с Широкой речки

Власти Екатеринбурга отказались от дорожного проекта на Широкой речке
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Госпиталь ветеранов войн. Екатеринбург, госпиталь ветеранов войн, мкр широкая речка
Микрорайон Широкой речки сейчас активно застраивается Фото:

В Екатеринбурге отказались от проекта реконструкции в микрорайоне Широкая речка улиц Суходольская, Светлореченская и строительства дорог с выходом на Объездную, так как он оказался слишком дорогим. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов.

«Предполагалась реконструкция улиц Суходольская, Светлореченская, строительство дорог с выходом на Объездную и развязки. Но при проведении предпроектных решений выяснилось, что речь идет об изъятии огромного количество земельных участков, находящихся в частной собственности, строений. Получается очень дорогой проект, который в принципе вопросы не решает», — заявил мэр, его слова приводит E1.ru.

На Широкой речке, добавил Орлов, решили разработать иной вариант выхода на Объездную дорогу. Проектирование его идет из внебюджетных источников, так как в микрорайоне присутствует много застройщиков. «Мы сегодня идем в направлении строительства новых улиц. Это улица Евгения Савкова и Новая с выходом на Объездную дорогу», — отметил он. По его словам, все проектирования должны завершиться в течение 2025 года. Далее мэрия намерена обратиться за поддержкой к областному правительству.

В 2022 году на Широкой речке был введен в эксплуатацию участок улицы Евгения Савкова (от Косотурской до русла реки Патрушихи). В августе 2023 года Орлов анонсировал планы по строительству улицы Косотурской (от Суходольской до Медногорской), реконструкции улиц Анатолия Муранова, Архитектора Белянкина, Новой и Евгения Савкова (от Репина до ЕКАД (будущая — Верхнеуфалейская), с устройством транспортной развязки на пересечении улиц Анатолия Муранова и Объездной дороги.

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В Екатеринбурге отказались от проекта реконструкции в микрорайоне Широкая речка улиц Суходольская, Светлореченская и строительства дорог с выходом на Объездную, так как он оказался слишком дорогим. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. «Предполагалась реконструкция улиц Суходольская, Светлореченская, строительство дорог с выходом на Объездную и развязки. Но при проведении предпроектных решений выяснилось, что речь идет об изъятии огромного количество земельных участков, находящихся в частной собственности, строений. Получается очень дорогой проект, который в принципе вопросы не решает», — заявил мэр, его слова приводит E1.ru. На Широкой речке, добавил Орлов, решили разработать иной вариант выхода на Объездную дорогу. Проектирование его идет из внебюджетных источников, так как в микрорайоне присутствует много застройщиков. «Мы сегодня идем в направлении строительства новых улиц. Это улица Евгения Савкова и Новая с выходом на Объездную дорогу», — отметил он. По его словам, все проектирования должны завершиться в течение 2025 года. Далее мэрия намерена обратиться за поддержкой к областному правительству. В 2022 году на Широкой речке был введен в эксплуатацию участок улицы Евгения Савкова (от Косотурской до русла реки Патрушихи). В августе 2023 года Орлов анонсировал планы по строительству улицы Косотурской (от Суходольской до Медногорской), реконструкции улиц Анатолия Муранова, Архитектора Белянкина, Новой и Евгения Савкова (от Репина до ЕКАД (будущая — Верхнеуфалейская), с устройством транспортной развязки на пересечении улиц Анатолия Муранова и Объездной дороги.
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