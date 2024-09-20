В ФРГ зафиксировали рекордное число беженцев

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Из 3,48 миллиона беженцев в Германии 1,18 миллиона - украинцы, сообщили немецкие СМИ
Из 3,48 миллиона беженцев в Германии 1,18 миллиона - украинцы, сообщили немецкие СМИ Фото:

Число беженцев в Германии достигло нового максимума в 3,48 миллиона человек, из них почти 1,18 миллиона — украинцы. Об этом сообщили в немецких СМИ со ссылкой на правительство.

«Число беженцев, проживающих в Германии, достигло нового максимума.... На конец первой половины 2024 года здесь проживало в общей сложности около 3,48 миллиона беженцев», — заявили в Neue Osnabr?cker Zeitung со ссылкой на ответ федерального правительства на запрос фракции партии «Зеленых» в бундестаге.

В издании добавили, что указанный показатель является самым высоким с 1950-х годов и превышает показатель конца 2023 года на 60 тысяч человек. Также там подчеркнули, что из 3,48 миллиона беженцев только украинцев — 1,18 миллиона.

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Число беженцев в Германии достигло нового максимума в 3,48 миллиона человек, из них почти 1,18 миллиона — украинцы. Об этом сообщили в немецких СМИ со ссылкой на правительство. «Число беженцев, проживающих в Германии, достигло нового максимума.... На конец первой половины 2024 года здесь проживало в общей сложности около 3,48 миллиона беженцев», — заявили в Neue Osnabr?cker Zeitung со ссылкой на ответ федерального правительства на запрос фракции партии «Зеленых» в бундестаге. В издании добавили, что указанный показатель является самым высоким с 1950-х годов и превышает показатель конца 2023 года на 60 тысяч человек. Также там подчеркнули, что из 3,48 миллиона беженцев только украинцев — 1,18 миллиона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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