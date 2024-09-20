В ФРГ зафиксировали рекордное число беженцев

Число беженцев в Германии достигло нового максимума в 3,48 миллиона человек, из них почти 1,18 миллиона — украинцы. Об этом сообщили в немецких СМИ со ссылкой на правительство.
«Число беженцев, проживающих в Германии, достигло нового максимума.... На конец первой половины 2024 года здесь проживало в общей сложности около 3,48 миллиона беженцев», — заявили в Neue Osnabr?cker Zeitung со ссылкой на ответ федерального правительства на запрос фракции партии «Зеленых» в бундестаге.
В издании добавили, что указанный показатель является самым высоким с 1950-х годов и превышает показатель конца 2023 года на 60 тысяч человек. Также там подчеркнули, что из 3,48 миллиона беженцев только украинцев — 1,18 миллиона.
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