На выезде из пермского ЖК «Погода» появилась временная дорога

В ЖК сделали временный выезд, пока не построят основную дорогу
Для жителей пермского жилого комплекса «Погода» построили новую автомобильную дорогу. Ее сделали из бетонных блоков только на время. На этом месте в будущем будет расположен проспект Ивинский.
«Пока не началось строительство основной дороги, мы приняли решение об устройстве временной дороги из плит. Она сделана для заезда и выезда жителей микрорайона», — пишет 59.ru со ссылкой на застройщика «Девелопмент-Юг».
По словам жителей ЖК «Погода», временная дорога позволяет сэкономить время в пути. В среднем, до центра Перми они стали добираться за 10-20 минут.
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