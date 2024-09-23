23 сентября 2024

На выезде из пермского ЖК «Погода» появилась временная дорога

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЖК сделали временный выезд, пока не построят основную дорогу
В ЖК сделали временный выезд, пока не построят основную дорогу Фото:

Для жителей пермского жилого комплекса «Погода» построили новую автомобильную дорогу. Ее сделали из бетонных блоков только на время. На этом месте в будущем будет расположен проспект Ивинский.

«Пока не началось строительство основной дороги, мы приняли решение об устройстве временной дороги из плит. Она сделана для заезда и выезда жителей микрорайона», — пишет 59.ru со ссылкой на застройщика «Девелопмент-Юг».

По словам жителей ЖК «Погода», временная дорога позволяет сэкономить время в пути. В среднем, до центра Перми они стали добираться за 10-20 минут.

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Для жителей пермского жилого комплекса «Погода» построили новую автомобильную дорогу. Ее сделали из бетонных блоков только на время. На этом месте в будущем будет расположен проспект Ивинский. «Пока не началось строительство основной дороги, мы приняли решение об устройстве временной дороги из плит. Она сделана для заезда и выезда жителей микрорайона», — пишет 59.ru со ссылкой на застройщика «Девелопмент-Юг». По словам жителей ЖК «Погода», временная дорога позволяет сэкономить время в пути. В среднем, до центра Перми они стали добираться за 10-20 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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