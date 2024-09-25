В Екатеринбурге в районе Химмаша водитель Hyundai сбил 11-летнего школьника, перебегающего дорогу на красный сигнал светофора. От удара ребенок отлетел на несколько метров. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести, после осмотра медиками направлен на амбулаторное лечение», — следует из сообщения. Установлено, что иномаркой управлял 59-летний мужчина со стажем вождения 25 лет. Согласно экспресс-тесту, водитель оказался трезв.
На месте происшествия сотрудники ГАИ организовали проверку. По факту аварии полицейские проверят школу, в которой обучается ребенок, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге.
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