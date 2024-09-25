25 сентября 2024

В Екатеринбурге иномарка на скорости снесла 11-летнего мальчика. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, машина дпс, гибдд, дпс, автомобильный поток, дорожная безопасность
Инспекторы ДПС организовали проверку Фото:

В Екатеринбурге в районе Химмаша водитель Hyundai сбил 11-летнего школьника, перебегающего дорогу на красный сигнал светофора. От удара ребенок отлетел на несколько метров. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести, после осмотра медиками направлен на амбулаторное лечение», — следует из сообщения. Установлено, что иномаркой управлял 59-летний мужчина со стажем вождения 25 лет. Согласно экспресс-тесту, водитель оказался трезв.

На месте происшествия сотрудники ГАИ организовали проверку. По факту аварии полицейские проверят школу, в которой обучается ребенок, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге.

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В Екатеринбурге в районе Химмаша водитель Hyundai сбил 11-летнего школьника, перебегающего дорогу на красный сигнал светофора. От удара ребенок отлетел на несколько метров. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести, после осмотра медиками направлен на амбулаторное лечение», — следует из сообщения. Установлено, что иномаркой управлял 59-летний мужчина со стажем вождения 25 лет. Согласно экспресс-тесту, водитель оказался трезв. На месте происшествия сотрудники ГАИ организовали проверку. По факту аварии полицейские проверят школу, в которой обучается ребенок, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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