Повышение зарплаты мэру из ХМАО накануне перевыборов вылилось в скандал

Повышение зарплаты мэру Урая (ХМАО) Тимуру Закирзянову накануне перевыборов вылилось в скандал. На заседании думы в опорном городе «Лукойла» оппозиция возмутилась, что сам градоначальник, вице-спикер Рустам Миникаев и председатель счетной палаты Ирина Мядель будут получать на 10% больше.
«Как и год назад я предлагаю принять решение коллегиально и не повышать заработную плату, проголосовать против. Если бы были основания для повышения, ради бога, я бы первый голосовал. Но в данном случае не за что — глава на протяжении пяти лет уничтожает город, а мы ему все эти пять лет повышаем зарплату. К вам, Рустам Фаритович, тоже есть претензии. Вы смотрели перед заседанием думы — на двоих депутатов одна бутылочка [воды] 0,5 [литра]. Получая 3 600 000 в год, я бы за свой счет каждому депутату по бутылочке расставлял», — возмутился депутат Артем Кукушкин.
Его поддержал давний соратник Леонард Насибуллин. Депутаты подсчитали, что фонд оплаты труда главы города вырастет до с 5 до 5,5 миллионов рублей, а у Миникаева и Мядель — с 3,6 до 3,96миллионов рублей. Начальник управления экономразвития Урая Лариса Уланова заявила, что дополнительные расходы на увеличение зарплат городской бюджет не понесет, поскольку средства удалось выделить в результате экономии, а у топ-чиновников больше нет возможностей получать доплаты за классный чин. При этом, у остальных зарплаты проиндексируют только на 4%.
Несмотря на замечание оппозиционных депутатов, что рост доходов чиновников вызывает возмущение у жителей города, дума приняла поправки. Индексирование коснется зарплат с 1 октября. При этом, 12 ноября дума должна выбрать нового главу города, а источники URA.RU сообщают, что Закирзянов намерен выдвигать свою кандидатуру на второй срок. В состав конкурсной комиссии от муниципалитета вошли председатель совета ветеранов Надежда Журавлева, директор «Агроники» Светлана Косулина, волонтер Денис Чолахян и инспектор счетной палаты Евгений Лесовский, который назначен секретарем. Еще четверых выборщиков определит губернатор Югры Руслан Кухарук.
Ранее URA.RU писало о премиях главе Пыть-Яха Дмитрию Горбунову. Их согласовал городской депфин.
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