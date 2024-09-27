В Челябинске рассказали, где продолжается ремонт трамвайных путей

В Челябинске завершается капремонт рельсов на Свердловском тракте и Чичерина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокладка трамвайного пути. улица Куйбышева.Пермь, рельсы, шпалы, ремонт трамвайных путей, укладка рельс, рельсы трамвайные, трамвайный путь
В Челябинске продолжается ремонт трамвайных путей на ключевых участках Фото:

В Челябинске завершили основные работы по капитальному ремонту трамвайных путей на Свердловском тракте и на улице Черкасской. При этом в городе продолжают обновлять рельсы еще на четырех ключевых транспортных участках. Об этом сообщили в telegram-канале министерства дорожного хозяйства Челябинской области.

«Завершены основные работы по капитальному ремонту трамвайных путей на Свердловском тракте и улице Черкасской. Трамваи №№ 3, 18, 20 следуют до ЧМК, трамваи маршрутов №14 и №19 — до ЦХП и Коксохима», — рассказали в миндортрансе.

Также в ведомстве отметили, что на конечной остановке на улице Чичерина завершена укладка рельсов, проходят работы по автоматизации стрелочных переводов. На участке Цвиллинга от Тимирязева до проспекта Ленина идет рихтовка пути без перекрытия движения. Работы продолжаются и на пересечении улицы Каслинской и проспекта Победы в районе Теплотехнического института. Возобновление работ у Детского парка на пересечении проспекта Ленина и улицы Рождественского запланировано на 30 сентября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске завершили основные работы по капитальному ремонту трамвайных путей на Свердловском тракте и на улице Черкасской. При этом в городе продолжают обновлять рельсы еще на четырех ключевых транспортных участках. Об этом сообщили в telegram-канале министерства дорожного хозяйства Челябинской области. «Завершены основные работы по капитальному ремонту трамвайных путей на Свердловском тракте и улице Черкасской. Трамваи №№ 3, 18, 20 следуют до ЧМК, трамваи маршрутов №14 и №19 — до ЦХП и Коксохима», — рассказали в миндортрансе. Также в ведомстве отметили, что на конечной остановке на улице Чичерина завершена укладка рельсов, проходят работы по автоматизации стрелочных переводов. На участке Цвиллинга от Тимирязева до проспекта Ленина идет рихтовка пути без перекрытия движения. Работы продолжаются и на пересечении улицы Каслинской и проспекта Победы в районе Теплотехнического института. Возобновление работ у Детского парка на пересечении проспекта Ленина и улицы Рождественского запланировано на 30 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...