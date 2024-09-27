В Челябинске рассказали, где продолжается ремонт трамвайных путей

В Челябинске завершается капремонт рельсов на Свердловском тракте и Чичерина

27 сентября 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

В Челябинске продолжается ремонт трамвайных путей на ключевых участках Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске завершили основные работы по капитальному ремонту трамвайных путей на Свердловском тракте и на улице Черкасской. При этом в городе продолжают обновлять рельсы еще на четырех ключевых транспортных участках. Об этом сообщили в telegram-канале министерства дорожного хозяйства Челябинской области. «Завершены основные работы по капитальному ремонту трамвайных путей на Свердловском тракте и улице Черкасской. Трамваи №№ 3, 18, 20 следуют до ЧМК, трамваи маршрутов №14 и №19 — до ЦХП и Коксохима», — рассказали в миндортрансе. Также в ведомстве отметили, что на конечной остановке на улице Чичерина завершена укладка рельсов, проходят работы по автоматизации стрелочных переводов. На участке Цвиллинга от Тимирязева до проспекта Ленина идет рихтовка пути без перекрытия движения. Работы продолжаются и на пересечении улицы Каслинской и проспекта Победы в районе Теплотехнического института. Возобновление работ у Детского парка на пересечении проспекта Ленина и улицы Рождественского запланировано на 30 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске завершили основные работы по капитальному ремонту трамвайных путей на Свердловском тракте и на улице Черкасской. При этом в городе продолжают обновлять рельсы еще на четырех ключевых транспортных участках. Об этом сообщили в telegram-канале министерства дорожного хозяйства Челябинской области. «Завершены основные работы по капитальному ремонту трамвайных путей на Свердловском тракте и улице Черкасской. Трамваи №№ 3, 18, 20 следуют до ЧМК, трамваи маршрутов №14 и №19 — до ЦХП и Коксохима», — рассказали в миндортрансе. Также в ведомстве отметили, что на конечной остановке на улице Чичерина завершена укладка рельсов, проходят работы по автоматизации стрелочных переводов. На участке Цвиллинга от Тимирязева до проспекта Ленина идет рихтовка пути без перекрытия движения. Работы продолжаются и на пересечении улицы Каслинской и проспекта Победы в районе Теплотехнического института. Возобновление работ у Детского парка на пересечении проспекта Ленина и улицы Рождественского запланировано на 30 сентября.