27 сентября 2024

В Челябинске 17 мигрантов заподозрили в заключении фиктивных браков. Видео

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Мигранты заключали браки, чтобы получить разрешение на временное проживание Фото:

В Челябинской области с начала года выявлено 17 фиктивных браков, заключенных иностранцами с гражданами России. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Сотрудниками Управления по вопросам миграции в текущем году выявлено 17 браков с признаками фиктивности. Иностранные граждане вступали в брак с гражданами Российской Федерации за денежное вознаграждение», — сообщила инспектор по особым поручениям отдела УВМ ГУ МВД России по Челябинской области Светлана Куликовских. Видео опубликовано в telegram-канале ведомства.

Фиктивные браки мигранты заключали, чтобы получить разрешение на временное проживание без учета квоты. Далее они планировали получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Судами Челябинской области уже два брака признаны недействительными. Разрешительные документы мигрантам аннулированы, добавили в полиции. Остальные материалы суды рассмотрят в ближайшее время.

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В Челябинской области с начала года выявлено 17 фиктивных браков, заключенных иностранцами с гражданами России. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Сотрудниками Управления по вопросам миграции в текущем году выявлено 17 браков с признаками фиктивности. Иностранные граждане вступали в брак с гражданами Российской Федерации за денежное вознаграждение», — сообщила инспектор по особым поручениям отдела УВМ ГУ МВД России по Челябинской области Светлана Куликовских. Видео опубликовано в telegram-канале ведомства. Фиктивные браки мигранты заключали, чтобы получить разрешение на временное проживание без учета квоты. Далее они планировали получить российское гражданство в упрощенном порядке. Судами Челябинской области уже два брака признаны недействительными. Разрешительные документы мигрантам аннулированы, добавили в полиции. Остальные материалы суды рассмотрят в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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