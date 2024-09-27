В Челябинской области с начала года выявлено 17 фиктивных браков, заключенных иностранцами с гражданами России. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Сотрудниками Управления по вопросам миграции в текущем году выявлено 17 браков с признаками фиктивности. Иностранные граждане вступали в брак с гражданами Российской Федерации за денежное вознаграждение», — сообщила инспектор по особым поручениям отдела УВМ ГУ МВД России по Челябинской области Светлана Куликовских. Видео опубликовано в telegram-канале ведомства.
Фиктивные браки мигранты заключали, чтобы получить разрешение на временное проживание без учета квоты. Далее они планировали получить российское гражданство в упрощенном порядке.
Судами Челябинской области уже два брака признаны недействительными. Разрешительные документы мигрантам аннулированы, добавили в полиции. Остальные материалы суды рассмотрят в ближайшее время.
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