29 сентября 2024
28 сентября 2024

В нацпарке под Златоустом восстановили снесенный ливнями мост. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На Таганае построили новый мост
На Таганае построили новый мост Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) построили новый мост на месте снесенного ливнями. Как 30 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, сооружение построили над рекой Большой Киалим.

«Перейти Большой Киалим, направляясь в сторону хребта Ицыл, теперь можно безопасно и с комфортом по новой переправе. Сооружение трехметровой ширины возвышается над водой на два с половиной метра», — отметили в нацпарке.

Новая переправа имеет ширину три метра. Высокая «посадка» предотвратит ее разрушение даже в случае резкого подъема уровня воды. Разлив реки после затяжных дождей в прошлом июле снес старую переправу.

То же самое одновременно произошло с другим мостом на Большом Киалиме. Над протокой пока осталась временная переправа. Ее планируют заменить в будущем сезоне.

Новый мост позволит без препятствий добраться до хребта Ицыл
Новый мост позволит без препятствий добраться до хребта Ицыл
Фото:
Ширина переправы составила три метра
Ширина переправы составила три метра
Фото:
Мост подняли над уровнем воды на высоту до 2,5 метра
Мост подняли над уровнем воды на высоту до 2,5 метра
Фото:

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В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) построили новый мост на месте снесенного ливнями. Как 30 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, сооружение построили над рекой Большой Киалим. «Перейти Большой Киалим, направляясь в сторону хребта Ицыл, теперь можно безопасно и с комфортом по новой переправе. Сооружение трехметровой ширины возвышается над водой на два с половиной метра», — отметили в нацпарке. Новая переправа имеет ширину три метра. Высокая «посадка» предотвратит ее разрушение даже в случае резкого подъема уровня воды. Разлив реки после затяжных дождей в прошлом июле снес старую переправу. То же самое одновременно произошло с другим мостом на Большом Киалиме. Над протокой пока осталась временная переправа. Ее планируют заменить в будущем сезоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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