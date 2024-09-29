В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) построили новый мост на месте снесенного ливнями. Как 30 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, сооружение построили над рекой Большой Киалим.
«Перейти Большой Киалим, направляясь в сторону хребта Ицыл, теперь можно безопасно и с комфортом по новой переправе. Сооружение трехметровой ширины возвышается над водой на два с половиной метра», — отметили в нацпарке.
Новая переправа имеет ширину три метра. Высокая «посадка» предотвратит ее разрушение даже в случае резкого подъема уровня воды. Разлив реки после затяжных дождей в прошлом июле снес старую переправу.
То же самое одновременно произошло с другим мостом на Большом Киалиме. Над протокой пока осталась временная переправа. Ее планируют заменить в будущем сезоне.
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