Свердловчанин украл у дочери московского экс-чиновника золотые слитки

Свердловчанин обокрал семью экс-главы управы района Москвы Трофимова на 30 млн

30 сентября 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Ростислав и Паня готовились к свадьбе (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловчанин Ростислав Сологаев подозревается в краже ценностей и наличных в размере 30 миллионов рублей из сейфа своей невесты Пани Трофимовой — дочери бывшего главы управы района Северное Медведково в Москве Бориса Трофимова. Кража обнаружилась, когда мать невесты попыталась взять из сейфа 20 тысяч долларов, но вместо настоящих денег нашла фальшивые банкноты. Позже выяснилось, что золотые слитки и часы были заменены на подделки. Паня встретила Ростислава в компании друзей, и между ними вспыхнул роман. Спустя год отношений Сологаев сделал ей предложение. «Изначально мы общались как друзья, без каких-либо намеков на что-то. Уже после моего дня рождения, больше проводя время вместе, появилась вот эта симпатия», — рассказала девушка в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». По словам девушки, первым в любви признался Ростислав. Отношения молодых людей, которые казались сказочными и могли привести к свадьбе, внезапно прервались как раз из-за скандала. Парню приписывают также пропажу коллекционных ручек с семейной дачи. Он объяснил свои действия следователям большой любовью к Пане и желанием произвести на нее впечатление. При этом, как выяснилось позже, он забирал дорогие подарки, которые дарил, и сдавал их в ломбард. Ростислав Сологаев был задержан в аэропорту Домодедово 2 февраля — по прилету из Грузии. Свердловчанин нарушил меру пресечения, поэтому его отправили в СИЗО. На Сологаева возбуждено три уголовных дела по статьям «Кража» и «Мошенничество». Трофимова проходит свидетелем по всем трем делам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанин Ростислав Сологаев подозревается в краже ценностей и наличных в размере 30 миллионов рублей из сейфа своей невесты Пани Трофимовой — дочери бывшего главы управы района Северное Медведково в Москве Бориса Трофимова. Кража обнаружилась, когда мать невесты попыталась взять из сейфа 20 тысяч долларов, но вместо настоящих денег нашла фальшивые банкноты. Позже выяснилось, что золотые слитки и часы были заменены на подделки. Паня встретила Ростислава в компании друзей, и между ними вспыхнул роман. Спустя год отношений Сологаев сделал ей предложение. «Изначально мы общались как друзья, без каких-либо намеков на что-то. Уже после моего дня рождения, больше проводя время вместе, появилась вот эта симпатия», — рассказала девушка в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». По словам девушки, первым в любви признался Ростислав. Отношения молодых людей, которые казались сказочными и могли привести к свадьбе, внезапно прервались как раз из-за скандала. Парню приписывают также пропажу коллекционных ручек с семейной дачи. Он объяснил свои действия следователям большой любовью к Пане и желанием произвести на нее впечатление. При этом, как выяснилось позже, он забирал дорогие подарки, которые дарил, и сдавал их в ломбард. Ростислав Сологаев был задержан в аэропорту Домодедово 2 февраля — по прилету из Грузии. Свердловчанин нарушил меру пресечения, поэтому его отправили в СИЗО. На Сологаева возбуждено три уголовных дела по статьям «Кража» и «Мошенничество». Трофимова проходит свидетелем по всем трем делам.