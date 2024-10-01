Погибший работал в пожарной части села Кутопьюган (архивное фото)
Пожарный из ямальского села Кутопьюган Николай Анагуричи погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказали в «Противопожарной службе Ямало-ненецкого автономного округа».
«С глубоким сожалением сообщаем о гибели нашего коллеги Николая Анагуричи, который героически погиб при выполнении воинского долга в ходе боевых действий в зоне спецоперации. Николай работал пожарным в ПЧ села Кутопьюган. В сентябре 2023 года он принял решение стать добровольцем для участия в специальной военной операции», — сообщили на официальном сайте учреждения.
Николай Анагуричи
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