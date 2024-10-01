01 октября 2024

Ямальский пожарный погиб при исполнении воинского долга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибший работал в пожарной части села Кутопьюган (архивное фото)
Погибший работал в пожарной части села Кутопьюган (архивное фото) Фото:

Пожарный из ямальского села Кутопьюган Николай Анагуричи погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказали в «Противопожарной службе Ямало-ненецкого автономного округа».

«С глубоким сожалением сообщаем о гибели нашего коллеги Николая Анагуричи, который героически погиб при выполнении воинского долга в ходе боевых действий в зоне спецоперации. Николай работал пожарным в ПЧ села Кутопьюган. В сентябре 2023 года он принял решение стать добровольцем для участия в специальной военной операции», — сообщили на официальном сайте учреждения.

Николай Анагуричи
Николай Анагуричи
Фото:

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Пожарный из ямальского села Кутопьюган Николай Анагуричи погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказали в «Противопожарной службе Ямало-ненецкого автономного округа». «С глубоким сожалением сообщаем о гибели нашего коллеги Николая Анагуричи, который героически погиб при выполнении воинского долга в ходе боевых действий в зоне спецоперации. Николай работал пожарным в ПЧ села Кутопьюган. В сентябре 2023 года он принял решение стать добровольцем для участия в специальной военной операции», — сообщили на официальном сайте учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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