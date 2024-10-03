Глава ДНР Пушилин высказался о назначении уральским полпредом Жоги

Опыт военной службы, работа в законодательной сфере и особенности характера станут залогом успеха Артема Жоги, председателя Народного совета ДНР, на посту полпреда президента РФ в УрФО. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, поздравляя земляка с новой должностью.
«Поздравляю Артёма Жогу с назначением полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. Уверен, что неоценимый опыт военной службы, работа в законодательной сфере, донецкий характер, самоотверженность, чувство долга и верность Родине станут залогом успехов на новом поприще!», — написал Пушилин.
О назначении Жоги — спикера парламента ДНР — полпредом было объявлено минувшей ночью, после его встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Изначально предполагалось, что в Екатеринбург Жога может прилететь уже утром или днем 3 октября, губернаторам рассылали приглашения на послеобеденное время, делились источники URA.RU.
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