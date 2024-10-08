Многодетным семьям Тюменской области начнут выдавать удостоверения, с помощью которых можно будет оперативнее получать льготы. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.
«В Тюменской области начнут выдавать удостоверения многодетным семьям. Удостоверение будет подтверждать статус многодетной семьи и даст возможность приобретать льготные билеты, например, на культурные мероприятия», — указано в публикации telegram-канала Информационного центра правительства Тюменской области.
Оформить документ можно тремя способами. В онлайн-формате — через Госуслуги. Офлайн — в комплексных центрах социального обслуживания и филиалах МФЦ. Максимальный срок рассмотрения заявки — восемь дней.
Ранее URA.RU писало о том, что в ближайшее время многодетные семьи смогут оформлять льготы в упрощенном порядке. В 2025 году в России будет введена система QR-кода для многодетных семей. Благодаря которой все необходимые льготы можно будет оперативно оформить с помощью мобильного телефона.
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