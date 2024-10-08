Многодетным семьям Тюменской области начнут выдавать удостоверения

© Служба новостей «URA.RU»
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На оформление документа может уйти до восьми дней
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Многодетным семьям Тюменской области начнут выдавать удостоверения, с помощью которых можно будет оперативнее получать льготы. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. 

«В Тюменской области начнут выдавать удостоверения многодетным семьям. Удостоверение будет подтверждать статус многодетной семьи и даст возможность приобретать льготные билеты, например, на культурные мероприятия», — указано в публикации telegram-канала Информационного центра правительства Тюменской области.

Оформить документ можно тремя способами. В онлайн-формате — через Госуслуги. Офлайн — в комплексных центрах социального обслуживания и филиалах МФЦ. Максимальный срок рассмотрения заявки — восемь дней.

Ранее URA.RU писало о том, что в ближайшее время многодетные семьи смогут оформлять льготы в упрощенном порядке. В 2025 году в России будет введена система QR-кода для многодетных семей. Благодаря которой все необходимые льготы можно будет оперативно оформить с помощью мобильного телефона.

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Многодетным семьям Тюменской области начнут выдавать удостоверения, с помощью которых можно будет оперативнее получать льготы. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.  «В Тюменской области начнут выдавать удостоверения многодетным семьям. Удостоверение будет подтверждать статус многодетной семьи и даст возможность приобретать льготные билеты, например, на культурные мероприятия», — указано в публикации telegram-канала Информационного центра правительства Тюменской области. Оформить документ можно тремя способами. В онлайн-формате — через Госуслуги. Офлайн — в комплексных центрах социального обслуживания и филиалах МФЦ. Максимальный срок рассмотрения заявки — восемь дней. Ранее URA.RU писало о том, что в ближайшее время многодетные семьи смогут оформлять льготы в упрощенном порядке. В 2025 году в России будет введена система QR-кода для многодетных семей. Благодаря которой все необходимые льготы можно будет оперативно оформить с помощью мобильного телефона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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