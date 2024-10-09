В Челябинске трамвай переехал пешехода. Видео

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Весенний день. Челябинск, трамвайная остановка, гэт, городской электротранспорт, трамвай, новый трамвай, маршрут3
В Челябинске мужчина погиб после наезда трамвая Фото:

В Челябинске водитель трамвая 9 октября переехала пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«ЧП произошло в 19:40 часов по улице Новороссийской в Ленинском районе. Водитель-женщина, управляя трамваем, совершил наезд на пешехода, который переходил автодорогу по трамвайным путям в неустановленном месте», — сообщили в пресс-службе ведомства.

От полученных травм 49-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой. Госавтоинспекция Челябинска призывает пешеходов не пренебрегать правилами дорожного движения.

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В Челябинске водитель трамвая 9 октября переехала пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «ЧП произошло в 19:40 часов по улице Новороссийской в Ленинском районе. Водитель-женщина, управляя трамваем, совершил наезд на пешехода, который переходил автодорогу по трамвайным путям в неустановленном месте», — сообщили в пресс-службе ведомства. От полученных травм 49-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой. Госавтоинспекция Челябинска призывает пешеходов не пренебрегать правилами дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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