В Челябинске водитель трамвая 9 октября переехала пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«ЧП произошло в 19:40 часов по улице Новороссийской в Ленинском районе. Водитель-женщина, управляя трамваем, совершил наезд на пешехода, который переходил автодорогу по трамвайным путям в неустановленном месте», — сообщили в пресс-службе ведомства.
От полученных травм 49-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой. Госавтоинспекция Челябинска призывает пешеходов не пренебрегать правилами дорожного движения.
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