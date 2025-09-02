На юг Челябинской области надвигается аномальная жара

Максимальная температура воздуха 3 сентября в Челябинской области +30
В Челябинской области 3 сентября ожидается резкий контраст температур. На юге региона столбики термометров поднимутся до 30 градусов тепла, а на севере температура воздуха сохранится на уровне 16-21 градуса. Об этом сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

«Ожидается облачная погода с прояснениями: ночью в большинстве районов, а днем местами пройдут небольшие дожди, в северной половине возможны грозы. Ветер в южной четверти до девяти метров в секунду, местами порывы ночью до 14, днем до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 14 градусов тепла, на юге — до 17. Днем в северной половине 16-21 градус, в южной — 25-30 градусов», — уточняют в telegram-канале Гидрометеоцентра.

В областном центра ожидается облачная погода с прояснениями, которая будет сопровождаться небольшими дождями. Ночью температура составит 11-13 градусов, днем — 19-21 градус. Ветер усилится до 11 метров в секунду.

