Челябинский вуз выиграл 280 миллионов рублей на разработки

ЧелГУ за два года получит на разработки 350 млн рублей
ЧелГУ за два года получит на разработки 350 млн рублей

Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) выиграл 280,72 млн рублей на развитие центра инженерных разработок. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, средства университет получит в течение двух лет.

«ЧелГУ получит 280,72 млн рублей. Средства пойдут на закупку оборудования и комплектующих, развитие кадрового потенциала и разработку новых техрешений в области машиностроения и других отраслей», — заявили URA.RU в университете.

Проект по развитию Центра инженерных разработок «Опытные технологии: материалы, конструкции и комплектующие» получил финансирование от Министерства промышленности и торговли РФ. Субсидия предполагает финансирование из федерального бюджета. Дополнительно предприятия направят за два года 70 млн рублей.

Центр инженерных разработок открыли в 2024 году. Он стал первым подобным подразделением в Челябинской области, призванным реализовывать проекты, связанные с разработкой критически важных комплектующих для нескольких отраслей. ЧелГУ уже имеет опыт успешной реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая проекты с рядом региональных предприятий.

«Впереди — создание высоконагруженных линейных актуаторов для эксплуатации в условиях подвесок полуприцепов-тяжеловозов. Эта комплексная работа получила поддержку губернатора и министерства образования и науки области», — уточнили в вузе.

Всего конкурсной комиссией из 38 было отобрано 10 заявок центров инженерных разработок по всей стране. На их создание и развитие выделено более 2,5 млрд рублей Министерством промышленности и торговли РФ, ещё почти миллиард рублей поступит в качестве софинансирования от индустриальных партнеров вузов. В итоговом рейтинге заявок ЧелГУ занял седьмое место с результатом 65,7 балла.

