Челябинский вуз выиграл 280 миллионов рублей на разработки

Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) выиграл 280,72 млн рублей на развитие центра инженерных разработок. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, средства университет получит в течение двух лет.
«ЧелГУ получит 280,72 млн рублей. Средства пойдут на закупку оборудования и комплектующих, развитие кадрового потенциала и разработку новых техрешений в области машиностроения и других отраслей», — заявили URA.RU в университете.
Проект по развитию Центра инженерных разработок «Опытные технологии: материалы, конструкции и комплектующие» получил финансирование от Министерства промышленности и торговли РФ. Субсидия предполагает финансирование из федерального бюджета. Дополнительно предприятия направят за два года 70 млн рублей.
Центр инженерных разработок открыли в 2024 году. Он стал первым подобным подразделением в Челябинской области, призванным реализовывать проекты, связанные с разработкой критически важных комплектующих для нескольких отраслей. ЧелГУ уже имеет опыт успешной реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая проекты с рядом региональных предприятий.
«Впереди — создание высоконагруженных линейных актуаторов для эксплуатации в условиях подвесок полуприцепов-тяжеловозов. Эта комплексная работа получила поддержку губернатора и министерства образования и науки области», — уточнили в вузе.
Всего конкурсной комиссией из 38 было отобрано 10 заявок центров инженерных разработок по всей стране. На их создание и развитие выделено более 2,5 млрд рублей Министерством промышленности и торговли РФ, ещё почти миллиард рублей поступит в качестве софинансирования от индустриальных партнеров вузов. В итоговом рейтинге заявок ЧелГУ занял седьмое место с результатом 65,7 балла.
