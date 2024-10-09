09 октября 2024

В центре Перми в выходные изменится движение трамваев

© Служба новостей «URA.RU»
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Изменения коснутся трамвайных маршрутов №5 и №11 в Перми
Изменения коснутся трамвайных маршрутов №5 и №11 в Перми Фото:

В Перми на время изменится движение трамвайных маршрутов №5 и №11. Это связано с заменой контактной сети на улице Борчанинова, сообщается на сайте городской администрации.

«C 00:00 12 октября до 5:00 14 октября будет производиться замена контактной сети на улице Борчанинова. На этот период трамвайный маршрут №5 будет следовать в объезд по улицам Революции, Максима Горького и Ленина. Трамвайный маршрут №11 временно не будет курсировать», — говорится на сайте мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на десять дней запретят движение транспорта по дороге в Индустриальном районе. Информация об этом содержится в распоряжении краевого министерства транспорта. 

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В Перми на время изменится движение трамвайных маршрутов №5 и №11. Это связано с заменой контактной сети на улице Борчанинова, сообщается на сайте городской администрации. «C 00:00 12 октября до 5:00 14 октября будет производиться замена контактной сети на улице Борчанинова. На этот период трамвайный маршрут №5 будет следовать в объезд по улицам Революции, Максима Горького и Ленина. Трамвайный маршрут №11 временно не будет курсировать», — говорится на сайте мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на десять дней запретят движение транспорта по дороге в Индустриальном районе. Информация об этом содержится в распоряжении краевого министерства транспорта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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