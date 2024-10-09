В центре Перми в выходные изменится движение трамваев

В Перми на время изменится движение трамвайных маршрутов №5 и №11. Это связано с заменой контактной сети на улице Борчанинова, сообщается на сайте городской администрации.
«C 00:00 12 октября до 5:00 14 октября будет производиться замена контактной сети на улице Борчанинова. На этот период трамвайный маршрут №5 будет следовать в объезд по улицам Революции, Максима Горького и Ленина. Трамвайный маршрут №11 временно не будет курсировать», — говорится на сайте мэрии.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на десять дней запретят движение транспорта по дороге в Индустриальном районе. Информация об этом содержится в распоряжении краевого министерства транспорта.
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