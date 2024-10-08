08 октября 2024

В Индустриальном районе Перми перекроют дорогу из-за ремонта трамвайных путей

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение запретят по дороге на пересечении улиц Мира и Заслоновой в Перми
Движение запретят по дороге на пересечении улиц Мира и Заслоновой в Перми Фото:

В Перми на десять дней запретят движение транспорта по дороге в Индустриальном районе. Информация об этом содержится в распоряжении краевого министерства транспорта.

«Временно ограничить движение всех видов транспортных средств по автомобильной дороге на пересечении улиц Мира и Заслоновой. Ограничения вводятся с 00:00 11 октября до 00:00 21 октября 2024 года. На участке будут проводиться работы по реконструкции трамвайных путей», — говорится в распоряжении краевого минтранса.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на неделю будет перекрыто движение по ул. Кирпичная. Это связано с работами по водоотведению, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края. 

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В Перми на десять дней запретят движение транспорта по дороге в Индустриальном районе. Информация об этом содержится в распоряжении краевого министерства транспорта. «Временно ограничить движение всех видов транспортных средств по автомобильной дороге на пересечении улиц Мира и Заслоновой. Ограничения вводятся с 00:00 11 октября до 00:00 21 октября 2024 года. На участке будут проводиться работы по реконструкции трамвайных путей», — говорится в распоряжении краевого минтранса. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на неделю будет перекрыто движение по ул. Кирпичная. Это связано с работами по водоотведению, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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