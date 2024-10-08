В Индустриальном районе Перми перекроют дорогу из-за ремонта трамвайных путей

В Перми на десять дней запретят движение транспорта по дороге в Индустриальном районе. Информация об этом содержится в распоряжении краевого министерства транспорта.
«Временно ограничить движение всех видов транспортных средств по автомобильной дороге на пересечении улиц Мира и Заслоновой. Ограничения вводятся с 00:00 11 октября до 00:00 21 октября 2024 года. На участке будут проводиться работы по реконструкции трамвайных путей», — говорится в распоряжении краевого минтранса.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на неделю будет перекрыто движение по ул. Кирпичная. Это связано с работами по водоотведению, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.
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