10 октября 2024

В Тюмени цены на такси взлетели в три раза. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на такси остаются стабильно высокими
Цены на такси остаются стабильно высокими Фото:

В Тюмени стоимость такси утром 11 октября выросла в три раза. Об этом URA.RUсообщили читатели, обратившиеся в агентство.

«Долго не могли вызвать машину. Ждали около 17 — 20 минут. Цена была в два раза дороже: обычно ездила за 500 рублей, сейчас — больше 1 000 рублей», — сообщила жительница Тюмени, живущая в районе деревни Дударева.

Другая тюменка сообщила, что цена поездки с Дома обороны выросла в три раза. Сегодня вместо 200 — 250 рублей за поездку ей предлагали отдать 700 — 800 рублей.

Снегопад обрушился на Тюмень 10 октября. В городе были зафиксированы рекордные 10-балльные пробки и повышенные цены на такси.

В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени стоимость такси утром 11 октября выросла в три раза. Об этом URA.RUсообщили читатели, обратившиеся в агентство. «Долго не могли вызвать машину. Ждали около 17 — 20 минут. Цена была в два раза дороже: обычно ездила за 500 рублей, сейчас — больше 1 000 рублей», — сообщила жительница Тюмени, живущая в районе деревни Дударева. Другая тюменка сообщила, что цена поездки с Дома обороны выросла в три раза. Сегодня вместо 200 — 250 рублей за поездку ей предлагали отдать 700 — 800 рублей. Снегопад обрушился на Тюмень 10 октября. В городе были зафиксированы рекордные 10-балльные пробки и повышенные цены на такси. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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