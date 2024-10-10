В Тюмени стоимость такси утром 11 октября выросла в три раза. Об этом URA.RUсообщили читатели, обратившиеся в агентство.
«Долго не могли вызвать машину. Ждали около 17 — 20 минут. Цена была в два раза дороже: обычно ездила за 500 рублей, сейчас — больше 1 000 рублей», — сообщила жительница Тюмени, живущая в районе деревни Дударева.
Другая тюменка сообщила, что цена поездки с Дома обороны выросла в три раза. Сегодня вместо 200 — 250 рублей за поездку ей предлагали отдать 700 — 800 рублей.
Снегопад обрушился на Тюмень 10 октября. В городе были зафиксированы рекордные 10-балльные пробки и повышенные цены на такси.
В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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