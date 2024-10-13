13 октября 2024
12 октября 2024

Оленеводы Ямала получают первые обещанные губернатором «золотые» загоны

Первые загоны для оленей поступят в Шурышкарский район Ямала
© Служба новостей «URA.RU»
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Первые корали поступят в Шурышкарский район
Первые корали поступят в Шурышкарский район Фото:

Фермеры-оленеводы Шурышкарского района (ЯНАО) получили два переносных кораля — удобные в использования заграждения для оленей из современных материалов. Стоимость одного загона в зависимости от его вида колеблется от 400 до 8,5 млн рублей. Ограждения оленеводам глава округа Дмитрий Артюхов обещал во время его летних поездок в тундру. О покупке коралей сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В Шурышкарский район поступили два переносных кораля для МСП „Мужевское“ и ООО „Сельхозпредприятие ‚Горковское‘. В планах на следующий год — покупка для муниципалитета еще двух стационарных загонов для оленей“, — говорится в релизе окружных властей.

Приобретенные корали — это комплекс из 811 арматур высотой 2,5 метра и заградительной сети общей протяженностью более трех км. «Арматура изготовлена из стеклопластика, а сеть из капронполипропилена. Это современные материалы, легкие и износоустойчивые, не портящиеся от влаги», — поясняется в релизе. Они нужны оленеводам для вакцинации, биркования и отбора животных на убойные комплексы.

По данным источника, для оленеводов закупят 16 коралей. Два загона после ремонта, а остальные 14 — новые и поступят тундровикам Ямальского, Тазовского, Шурышкарского и Приуральского районов.

Ранее в соцсетях обсуждалась высокая стоимость коралей. По данным ЕИС «Закупки», стоимость одного сооружения обходится примерно в 8-9 млн рублей. В окружном департаменте АПК корреспонденту URA.RU пояснили, что цена на корали зависит от их вида. Самые дорогие, по 8,5 млн рублей, — стационарные. Их преимущество в длительном, до 10 лет, сроке эксплуатации, в возможности обслуживать крупные стада и в низкой травмоопасности для животных.

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Фермеры-оленеводы Шурышкарского района (ЯНАО) получили два переносных кораля — удобные в использования заграждения для оленей из современных материалов. Стоимость одного загона в зависимости от его вида колеблется от 400 до 8,5 млн рублей. Ограждения оленеводам глава округа Дмитрий Артюхов обещал во время его летних поездок в тундру. О покупке коралей сообщает пресс-служба окружного правительства. «В Шурышкарский район поступили два переносных кораля для МСП „Мужевское“ и ООО „Сельхозпредприятие ‚Горковское‘. В планах на следующий год — покупка для муниципалитета еще двух стационарных загонов для оленей“, — говорится в релизе окружных властей. Приобретенные корали — это комплекс из 811 арматур высотой 2,5 метра и заградительной сети общей протяженностью более трех км. «Арматура изготовлена из стеклопластика, а сеть из капронполипропилена. Это современные материалы, легкие и износоустойчивые, не портящиеся от влаги», — поясняется в релизе. Они нужны оленеводам для вакцинации, биркования и отбора животных на убойные комплексы. По данным источника, для оленеводов закупят 16 коралей. Два загона после ремонта, а остальные 14 — новые и поступят тундровикам Ямальского, Тазовского, Шурышкарского и Приуральского районов. Ранее в соцсетях обсуждалась высокая стоимость коралей. По данным ЕИС «Закупки», стоимость одного сооружения обходится примерно в 8-9 млн рублей. В окружном департаменте АПК корреспонденту URA.RU пояснили, что цена на корали зависит от их вида. Самые дорогие, по 8,5 млн рублей, — стационарные. Их преимущество в длительном, до 10 лет, сроке эксплуатации, в возможности обслуживать крупные стада и в низкой травмоопасности для животных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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