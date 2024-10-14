В автобусах Нижневартовска поставили недостающие кондиционеры

Компания-поставщик, которая продала 165 автобусов по госконтракту в Нижневартовск, завершила установку кондиционеров в транспорте. По информации от источника URA.RU, власти провели проверку и обнаружили, что системы кондиционирования стоят только в 140 автобусах. По контракту оборудование должно быть во всех машинах, и комиссия потребовала устранить это нарушение.
«В сентябре комиссией Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО осмотрены 165 автобусов ЛИА3, поставленные в рамках госконтракта: на 25 автобусах системы кондиционирования отсутствуют, ведется работа по установке. По результатам проверки, проведенной в октябре 2024 года, подтвержден факт установки и функционирования систем кондиционирования», — указано в документе, который имеется в распоряжении агентства.
Комиссия сверила номера автобусов и осмотрела детали машин. Специалисты проверили работоспособность кондиционеров, системы подачи холодного воздуха в салон и панели управления.
Агентство направило запрос в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО для официального подтверждения информации. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что чиновники, участвовавшие в закупке автобусов для Нижневартовска через фирму-посредника, стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в превышении полномочий и мошенничестве.
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