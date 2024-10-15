В ЯНАО на реке ищут пропавшего человека

На поиски пропавшего отправились сотрудники "Ямалспаса"
На реке Собь, в 50 км от поселка Харп (ЯНАО), пропал ямалец. На происки отправились сотрудники «Ямалспаса», сообщают в районной администрации.
«Четырнадцатого октября около 14:00 на пульт ЕДДС поступила информация о пропавшем ямальце, который исчез в пятидесяти километрах от поселка Харп. Известно, что он шел вниз по реке Собь», — сообщают в администрации на странице «Мы из Приуралья» в VK.
По данным источника, на поиски направились силы «Ямалспаса». Местонахождение мужчины пока не известно, поиски продолжаются.
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