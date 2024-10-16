16 октября 2024

В ХМАО суд вынес приговор жителю за изнасилование падчерицы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд приговорил югорчанина к 18 годам колонии строгого режима
Суд приговорил югорчанина к 18 годам колонии строгого режима Фото:

Суд Нягани (ХМАО) отправил местного жителя на 18 лет в колонию строгого режима за изнасилование падчерицы. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев, с установлением определенных обязанностей», — сообщает telegram-канал.

Югорчанина признали виновным по статьям УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Пострадавшей на момент совершения преступлений не исполнилось 14 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд Нягани (ХМАО) отправил местного жителя на 18 лет в колонию строгого режима за изнасилование падчерицы. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». «По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев, с установлением определенных обязанностей», — сообщает telegram-канал. Югорчанина признали виновным по статьям УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Пострадавшей на момент совершения преступлений не исполнилось 14 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...