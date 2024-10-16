В ХМАО суд вынес приговор жителю за изнасилование падчерицы

Суд Нягани (ХМАО) отправил местного жителя на 18 лет в колонию строгого режима за изнасилование падчерицы. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев, с установлением определенных обязанностей», — сообщает telegram-канал.
Югорчанина признали виновным по статьям УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Пострадавшей на момент совершения преступлений не исполнилось 14 лет.
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