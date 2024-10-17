17 октября 2024

Возле тюменской школы заметили скопление машин МЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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По сообщению МЧС, вызов оказался ложным
По сообщению МЧС, вызов оказался ложным Фото:

Возле школы № 27 в Тюмени очевидцы заметили скопление машин МЧС. Об инциденте горожане сообщили в соцсетях.

«Заметили машины экстренных служб у тюменской школы №27. Подробностей пока нет», — сообщили очевидцы в telegram-канале «ЧС Тюмень Z».

В МЧС по Тюменской области сообщили, что вызов в школу был ложный. При осмотре здания ничего обнаружено не было.

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Возле школы № 27 в Тюмени очевидцы заметили скопление машин МЧС. Об инциденте горожане сообщили в соцсетях. «Заметили машины экстренных служб у тюменской школы №27. Подробностей пока нет», — сообщили очевидцы в telegram-канале «ЧС Тюмень Z». В МЧС по Тюменской области сообщили, что вызов в школу был ложный. При осмотре здания ничего обнаружено не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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