Возле тюменской школы заметили скопление машин МЧС

По сообщению МЧС, вызов оказался ложным
Возле школы № 27 в Тюмени очевидцы заметили скопление машин МЧС. Об инциденте горожане сообщили в соцсетях.
«Заметили машины экстренных служб у тюменской школы №27. Подробностей пока нет», — сообщили очевидцы в telegram-канале «ЧС Тюмень Z».
В МЧС по Тюменской области сообщили, что вызов в школу был ложный. При осмотре здания ничего обнаружено не было.
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