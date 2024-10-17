Роспотребнадзор ЯНАО оштрафовал десятки магазинов за продажу сигарет

Управление Роспотребнадзора по Ямалу за девять месяцев работы выявило 93 нарушения в продаже сигарет, в итоге десятки торговых точек были оштрафованы на сумму 176 000 рублей. Об этом URA.RU стало известно из отчета надзорного органа.
«Управлением Роспотребнадзора по ЯНАО за 9 месяцев 2024 года проведено 82 контрольно-надзорных мероприятия в отношении хозяйствующих субъектов, реализующих табачные изделия населению, обследовано 119 торговых объектов. На 69 торговых объектах выявлено 93 нарушения обязательных требований законодательства РФ. По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий с выявленными нарушениями вынесено 45 постановлений о назначении административных наказаний — общая сумма наложенных штрафов составила 176 000 рублей», — сообщили на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.
Сотрудники Роспотребнадзора также проверили 9605 пачек табачных изделий и сняли с реализации 290 из них. Среди факторов, из-за которых предпринимателей оштрафовали, было расположение их магазинов — они поставили свои торговые точки рядом со школами и другими образовательными организациями. Также торговцы завышали цены на сигареты.
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