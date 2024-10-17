17 октября 2024

Роспотребнадзор ЯНАО оштрафовал десятки магазинов за продажу сигарет

© Служба новостей «URA.RU»
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290 пачек исключили из продажи за нарушение закона
290 пачек исключили из продажи за нарушение закона Фото:

Управление Роспотребнадзора по Ямалу за девять месяцев работы выявило 93 нарушения в продаже сигарет, в итоге десятки торговых точек были оштрафованы на сумму 176 000 рублей. Об этом URA.RU стало известно из отчета надзорного органа.

«Управлением Роспотребнадзора по ЯНАО за 9 месяцев 2024 года проведено 82 контрольно-надзорных мероприятия в отношении хозяйствующих субъектов, реализующих табачные изделия населению, обследовано 119 торговых объектов. На 69 торговых объектах выявлено 93 нарушения обязательных требований законодательства РФ. По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий с выявленными нарушениями вынесено 45 постановлений о назначении административных наказаний — общая сумма наложенных штрафов составила 176 000 рублей», — сообщили на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.

Сотрудники Роспотребнадзора также проверили 9605 пачек табачных изделий и сняли с реализации 290 из них. Среди факторов, из-за которых предпринимателей оштрафовали, было расположение их магазинов — они поставили свои торговые точки рядом со школами и другими образовательными организациями. Также торговцы завышали цены на сигареты.

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Управление Роспотребнадзора по Ямалу за девять месяцев работы выявило 93 нарушения в продаже сигарет, в итоге десятки торговых точек были оштрафованы на сумму 176 000 рублей. Об этом URA.RU стало известно из отчета надзорного органа. «Управлением Роспотребнадзора по ЯНАО за 9 месяцев 2024 года проведено 82 контрольно-надзорных мероприятия в отношении хозяйствующих субъектов, реализующих табачные изделия населению, обследовано 119 торговых объектов. На 69 торговых объектах выявлено 93 нарушения обязательных требований законодательства РФ. По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий с выявленными нарушениями вынесено 45 постановлений о назначении административных наказаний — общая сумма наложенных штрафов составила 176 000 рублей», — сообщили на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по ЯНАО. Сотрудники Роспотребнадзора также проверили 9605 пачек табачных изделий и сняли с реализации 290 из них. Среди факторов, из-за которых предпринимателей оштрафовали, было расположение их магазинов — они поставили свои торговые точки рядом со школами и другими образовательными организациями. Также торговцы завышали цены на сигареты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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