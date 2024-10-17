17 октября 2024

Сахалин привлекает больше туристов из Ямала

Туристический интерес ямальцев к Дальнему Востоку вырос на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
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Интерес жителей Ямала к Сахалину вырос
Интерес жителей Ямала к Сахалину вырос Фото:

Жители Ямала стали чаще посещать маяки Сахалина и Хабаровский край. По данным совместного исследования «МегаФона» и «Корпорации Туризм.РФ» в сентябре туристический интерес ямальцев Дальним Востоком увеличился на 10%.

«В сентябре значительно вырос интерес жителей Ямала к Дальнему Востоку — туристический поток в эти регионы увеличился на 10%. При этом самыми динамично растущими регионами год к году стали Сахалин и Хабаровский край. В каждый из этих регионов турпоток из округа увеличился более чем на треть», — сообщили авторы исследования.

Из статистических данных следует, что самым востребованным регионом стала Якутия — она приняла 39% путешественников, в том числе и приезжающих с рабочими целями. Далее следуют Амурская область — 15% и Приморский край — 11%. Также туристы стали активнее пользоваться мобильной связью в поездках. На Дальнем Востоке в сентябре жители региона потратили на 24% больше гигабайт трафика, чем в прошлом году.

На южном направлении ямальцы предпочитают курорты Краснодарского края — в сентябре там отдохнуло 46% из тех, кто выбрал южный маршрут. Центром притяжения туристов стал Сочи.

Ранее URA.RU сообщило, что в ЯНАО появится 2,5 тысячи новых вакансий туроператоров, гидов, экскурсоводов, строителей, а также новых и узконаправленных специальностей. Они необходимы для создания и работы туристического кластера в регионе.

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Жители Ямала стали чаще посещать маяки Сахалина и Хабаровский край. По данным совместного исследования «МегаФона» и «Корпорации Туризм.РФ» в сентябре туристический интерес ямальцев Дальним Востоком увеличился на 10%. «В сентябре значительно вырос интерес жителей Ямала к Дальнему Востоку — туристический поток в эти регионы увеличился на 10%. При этом самыми динамично растущими регионами год к году стали Сахалин и Хабаровский край. В каждый из этих регионов турпоток из округа увеличился более чем на треть», — сообщили авторы исследования. Из статистических данных следует, что самым востребованным регионом стала Якутия — она приняла 39% путешественников, в том числе и приезжающих с рабочими целями. Далее следуют Амурская область — 15% и Приморский край — 11%. Также туристы стали активнее пользоваться мобильной связью в поездках. На Дальнем Востоке в сентябре жители региона потратили на 24% больше гигабайт трафика, чем в прошлом году. На южном направлении ямальцы предпочитают курорты Краснодарского края — в сентябре там отдохнуло 46% из тех, кто выбрал южный маршрут. Центром притяжения туристов стал Сочи. Ранее URA.RU сообщило, что в ЯНАО появится 2,5 тысячи новых вакансий туроператоров, гидов, экскурсоводов, строителей, а также новых и узконаправленных специальностей. Они необходимы для создания и работы туристического кластера в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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