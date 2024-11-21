В Салехарде загорелось жилое помещение

Пожарные в Салехарде потушили загоревшийся балок
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Пожар возник в жилом балке (архивное фото)
Пожар возник в жилом балке (архивное фото) Фото:

На улице Ангальский Мыс в Салехарде горит жилой балок. Об этом сообщили очевидцы в Telegram.

«По прибытию на место возгорания установлено, что происходит горение жилого балка 7х8, производится разведка. В помещении пострадавших нет. Эвакуирован один газовый баллон», — рассказали в telegram-канале «Ямал 89».

Подробности возгорания выясняются. Запрос направлен в противопожарные ведомства.

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На улице Ангальский Мыс в Салехарде горит жилой балок. Об этом сообщили очевидцы в Telegram. «По прибытию на место возгорания установлено, что происходит горение жилого балка 7х8, производится разведка. В помещении пострадавших нет. Эвакуирован один газовый баллон», — рассказали в telegram-канале «Ямал 89». Подробности возгорания выясняются. Запрос направлен в противопожарные ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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