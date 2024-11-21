В Салехарде загорелось жилое помещение

Пожар возник в жилом балке (архивное фото)
На улице Ангальский Мыс в Салехарде горит жилой балок. Об этом сообщили очевидцы в Telegram.
«По прибытию на место возгорания установлено, что происходит горение жилого балка 7х8, производится разведка. В помещении пострадавших нет. Эвакуирован один газовый баллон», — рассказали в telegram-канале «Ямал 89».
Подробности возгорания выясняются. Запрос направлен в противопожарные ведомства.
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