Правительство РФ одобрило закон о бесплатной юрпомощи для ветеранов СВО

В РФ введут бесплатную юридическую помощь для ветеранов боевых действий

15 октября 2024 в 07:21 Размер текста - 17 +

Бесплатная юрпомощь будет оказываться ветеранам СВО, беременным женщинам и почетным донорам Фото: Николай Бастриков © URA.RU Российское правительство поддержало законопроект партии ЛДПР, в котором говорится о предоставлении бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и почетным донорам. Средства на это утверждает каждый субъект РФ. Об этом сообщается в официальном заключении правительства. Новость по теме Правительство готовит систему господдержки к окончанию спецоперации «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии, что реализация его положений будет осуществлена в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законами субъектов РФ на очередной финансовый год», — говорится в документе, информацию передает ТАСС. Законопроект включает в себя также юрпомощь беременным женщинам и женщинам с детьми до трех лет, столкнувшимся с трудностями на работе и другими социальными вопросами. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий указал на неравенство ситуации с предоставлением бесплатной юридической помощи в разных регионах России. Он подчеркнул, что забота государства не должна зависеть от места проживания гражданина. Слуцкий сообщил, что законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Ранее в проект федерального бюджета РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов были внесены меры поддержки военнослужащих СВО и их семей. Депутат Госдумы Евгений Ревенко подчеркнул значимость обеспечения всем необходимым тех, кто рискует жизнью, выполняя задачи спецоперации. Он выразил признательность государства к бойцам и отметил, что поддержка их семей является святой обязанностью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российское правительство поддержало законопроект партии ЛДПР, в котором говорится о предоставлении бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и почетным донорам. Средства на это утверждает каждый субъект РФ. Об этом сообщается в официальном заключении правительства. «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии, что реализация его положений будет осуществлена в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законами субъектов РФ на очередной финансовый год», — говорится в документе, информацию передает ТАСС. Законопроект включает в себя также юрпомощь беременным женщинам и женщинам с детьми до трех лет, столкнувшимся с трудностями на работе и другими социальными вопросами. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий указал на неравенство ситуации с предоставлением бесплатной юридической помощи в разных регионах России. Он подчеркнул, что забота государства не должна зависеть от места проживания гражданина. Слуцкий сообщил, что законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Ранее в проект федерального бюджета РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов были внесены меры поддержки военнослужащих СВО и их семей. Депутат Госдумы Евгений Ревенко подчеркнул значимость обеспечения всем необходимым тех, кто рискует жизнью, выполняя задачи спецоперации. Он выразил признательность государства к бойцам и отметил, что поддержка их семей является святой обязанностью.