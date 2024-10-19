«Здравствуй, мама»: Патриарх Кирилл придумал отчаянный ход для защиты семьи в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет писать письма беременным женщинам. Письма начнут выдавать в женских консультациях в 16 регионах России, сообщила организатор акции, руководитель проекта «Здравствуй, мама!» Наталья Москвитина.
«Сейчас в проекте участвуют 16 регионов страны. В государственных женских консультациях беременным при первом приеме дарят „папку помощи“: письмо-поздравление от главы региона и главы местной митрополии, а также буклет, в котором описаны виды поддержки беременных и родивших женщин <...>. В ближайший месяц беременные начнут получать в той же „папке помощи“ именное письмо от патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — заявила Москвитина в разговоре с РИА Новости.
В этом письме патриарх Кирилл дает благословение женщине и ее ребенку, желает им здоровья и «многих милостей от Христа». Также глава РПЦ напоминает беременной о поддержке и заботе окружающих людей.
Проект «Здравствуй, мама!» впервые презентовали в 2022 году в Республике Мордовия. Как рассказала Москвитина, после того, как за один год в регионе снизилось количество абортов на 42%, проект одобрили зампред правительства РФ Татьяна Голикова, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, президент РФ Владимир Путин и глава Русской церкви патриарх Кирилл.
В 2024 году в России был зафиксирован исторический минимум рождаемости, который последний раз был в 1999 году после дефолта. Только за первые полгода в стране появилось на 16,6 тысяч детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также в РФ фиксируется рост естественной убыли населения. В первую половину 2024 года она увеличилась на 49 тысяч. Для поднятия уровня рождаемости сейчас в стране власти предлагают ежемесячные и единоразовые выплаты на детей, дополнительные меры поддержки. Также правительство проводит программу «Демография»»» для создания условий для укрепления института семьи.
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