Der Spiegel: Ельцин просил Клинтона доверить Москве безопасность Европы

В 1999 году президент РФ Борис Ельцин обратился к своем американскому коллеге Биллу Клинтону с просьбой передать России вопросы обеспечения безопасности Европы. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на рассказ историка из Потсдамского университета Бастиана Маттео Скьянны.
«У меня просьба. Отдай просто Европу России. США не находятся в Европе. О Европе должны заботиться европейцы», — приводит цитату Ельцина на переговорах с Клинтоном Скьянна. Историк получил эти цитаты в результате исследования ранее закрытых документов.
Клинтон, в свою очередь, сомневался, что европейцам понравится такое решение. На это Ельцин ответил, что, будучи европейцем, считает Москву частью Европы и готов взять на себя ответственность за ее безопасность.
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