Оползень в Судане унес жизни более тысячи человек

Более 1000 человек погибли из-за оползня на западе Судана
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за оползня в Судане более 1000 человек погибло
Из-за оползня в Судане более 1000 человек погибло Фото:

В результате оползня, разрушившего деревню в районе гор Марра в Судане, погибли более тысячи человек. В живых остался только один житель. Об этом пишет Reuters.

«В результате оползня, разрушившего деревню в районе гор Марра на западе Судана, погибло более 1000 человек. В живых остался только один человек», — приводит Reuters слова представителя Движения за освобождение Судана/Армия. 

Ранее в Японии, в регионе острова Кюсю, проливные дожди спровоцировали оползни и наводнения. В связи с бедствием несколько жителей пропали без вести.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате оползня, разрушившего деревню в районе гор Марра в Судане, погибли более тысячи человек. В живых остался только один житель. Об этом пишет Reuters. «В результате оползня, разрушившего деревню в районе гор Марра на западе Судана, погибло более 1000 человек. В живых остался только один человек», — приводит Reuters слова представителя Движения за освобождение Судана/Армия.  Ранее в Японии, в регионе острова Кюсю, проливные дожди спровоцировали оползни и наводнения. В связи с бедствием несколько жителей пропали без вести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...