В порту Одессы заметили сильный пожар после удара ракет «Искандер»

Жители Одессы опубликовали фото- и видеокадры с места пожара в порту Одессы, куда, как сообщается прилетели баллистические ракеты ОТРК «Искандер». Об этом сообщила «Российская газета». Официально информация не подтверждалась
«Жители Одессы публикуют фотографии и видео мощного пожара в порту, куда в очередной раз прилетели баллистические ракеты ОТРК „Искандер“, — пишет газета и публикует кадры с места событий. Издание отмечает, что одесский торговый порт, порт Черноморска и „Южный“ считаются крупными перевалочными базами военных грузов, поставляемых по морскому из стран НАТО.
Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что российские войска поразили инфраструктурные объекты в ряде регионов Украины. Так, были нанесены удары по базе горючего в Одессе, аэродрому в Хмельницкой области и пунктам управления беспилотниками ВСУ.
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