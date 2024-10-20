20 октября 2024

В порту Одессы заметили сильный пожар после удара ракет «Искандер»

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Пожар заметили жители Одессы, пишет газета
Пожар заметили жители Одессы, пишет газета Фото:

Жители Одессы опубликовали фото- и видеокадры с места пожара в порту Одессы, куда, как сообщается прилетели баллистические ракеты ОТРК «Искандер». Об этом сообщила «Российская газета». Официально информация не подтверждалась

«Жители Одессы публикуют фотографии и видео мощного пожара в порту, куда в очередной раз прилетели баллистические ракеты ОТРК „Искандер“, — пишет газета и публикует кадры с места событий. Издание отмечает, что одесский торговый порт, порт Черноморска и „Южный“ считаются крупными перевалочными базами военных грузов, поставляемых по морскому из стран НАТО.

Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что российские войска поразили инфраструктурные объекты в ряде регионов Украины. Так, были нанесены удары по базе горючего в Одессе, аэродрому в Хмельницкой области и пунктам управления беспилотниками ВСУ.

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Жители Одессы опубликовали фото- и видеокадры с места пожара в порту Одессы, куда, как сообщается прилетели баллистические ракеты ОТРК «Искандер». Об этом сообщила «Российская газета». Официально информация не подтверждалась «Жители Одессы публикуют фотографии и видео мощного пожара в порту, куда в очередной раз прилетели баллистические ракеты ОТРК „Искандер“, — пишет газета и публикует кадры с места событий. Издание отмечает, что одесский торговый порт, порт Черноморска и „Южный“ считаются крупными перевалочными базами военных грузов, поставляемых по морскому из стран НАТО. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что российские войска поразили инфраструктурные объекты в ряде регионов Украины. Так, были нанесены удары по базе горючего в Одессе, аэродрому в Хмельницкой области и пунктам управления беспилотниками ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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