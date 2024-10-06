ВС РФ ударили по базе горючего ВСУ в Одессе и аэродрому в Хмельницкой области

Российские войска нанесли удары по инфраструктурным объектам на Украине. В результате атаки поражены база горючего в Одессе, аэродром в Хмельницкой области и пункты управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Нанесено поражение базе горючего в районе города Одесса, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах», — сообщило ведомство. Слова пресс-службы Минобороны передает ТАСС.
Ранее ВС РФ ударили по терминалу и парому с военным грузом ВСУ в Одесской области у границы с Румынией. По словам координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, атака велась с помощью БПЛА «Герань».
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