ВС РФ ударили по базе горючего ВСУ в Одессе и аэродрому в Хмельницкой области

06 октября 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

ВС РФ атаковали аэродром ВСУ в Хмельницкой области, заявили в МО РФ Фото: MOD Russia/Globallookpress новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска нанесли удары по инфраструктурным объектам на Украине. В результате атаки поражены база горючего в Одессе, аэродром в Хмельницкой области и пункты управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Нанесено поражение базе горючего в районе города Одесса, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах», — сообщило ведомство. Слова пресс-службы Минобороны передает ТАСС. Ранее ВС РФ ударили по терминалу и парому с военным грузом ВСУ в Одесской области у границы с Румынией. По словам координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, атака велась с помощью БПЛА «Герань». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска нанесли удары по инфраструктурным объектам на Украине. В результате атаки поражены база горючего в Одессе, аэродром в Хмельницкой области и пункты управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Нанесено поражение базе горючего в районе города Одесса, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах», — сообщило ведомство. Слова пресс-службы Минобороны передает ТАСС. Ранее ВС РФ ударили по терминалу и парому с военным грузом ВСУ в Одесской области у границы с Румынией. По словам координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, атака велась с помощью БПЛА «Герань».