ВС РФ ударили по базе горючего ВСУ в Одессе и аэродрому в Хмельницкой области

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ВС РФ атаковали аэродром ВСУ в Хмельницкой области, заявили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска нанесли удары по инфраструктурным объектам на Украине. В результате атаки поражены база горючего в Одессе, аэродром в Хмельницкой области и пункты управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Нанесено поражение базе горючего в районе города Одесса, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах», — сообщило ведомство. Слова пресс-службы Минобороны передает ТАСС.

Ранее ВС РФ ударили по терминалу и парому с военным грузом ВСУ в Одесской области у границы с Румынией. По словам координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, атака велась с помощью БПЛА «Герань».

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Российские войска нанесли удары по инфраструктурным объектам на Украине. В результате атаки поражены база горючего в Одессе, аэродром в Хмельницкой области и пункты управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Нанесено поражение базе горючего в районе города Одесса, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах», — сообщило ведомство. Слова пресс-службы Минобороны передает ТАСС. Ранее ВС РФ ударили по терминалу и парому с военным грузом ВСУ в Одесской области у границы с Румынией. По словам координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, атака велась с помощью БПЛА «Герань».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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