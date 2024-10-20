20 октября 2024

В Ханты-Мансийске перекроют улицы из-за антитеррористических учений

© Служба новостей «URA.RU»
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22 октября в Ханты-Мансийске пройдут антитеррористические учения
22 октября в Ханты-Мансийске пройдут антитеррористические учения Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) 22 октября перекроют движение автотранспорта по нескольким улицам. На территории КДЦ «Октябрь» пройдут антитеррористические учения, сообщили местные власти в своем telegram-канале.

«22 октября будет перекрыто движение по улицам: Дзержинского №2 — №11; Мира №13 — №11; Лопарева №15 — №4; Карла Марса №1 — №8. Рекомендуем водителям заранее планировать маршруты поездок», — следует из сообщения.

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) 22 октября перекроют движение автотранспорта по нескольким улицам. На территории КДЦ «Октябрь» пройдут антитеррористические учения, сообщили местные власти в своем telegram-канале. «22 октября будет перекрыто движение по улицам: Дзержинского №2 — №11; Мира №13 — №11; Лопарева №15 — №4; Карла Марса №1 — №8. Рекомендуем водителям заранее планировать маршруты поездок», — следует из сообщения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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