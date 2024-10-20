В Ханты-Мансийске перекроют улицы из-за антитеррористических учений

22 октября в Ханты-Мансийске пройдут антитеррористические учения
В Ханты-Мансийске (ХМАО) 22 октября перекроют движение автотранспорта по нескольким улицам. На территории КДЦ «Октябрь» пройдут антитеррористические учения, сообщили местные власти в своем telegram-канале.
«22 октября будет перекрыто движение по улицам: Дзержинского №2 — №11; Мира №13 — №11; Лопарева №15 — №4; Карла Марса №1 — №8. Рекомендуем водителям заранее планировать маршруты поездок», — следует из сообщения.
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