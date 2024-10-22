В Госдуме раскрыли, как получить финансовую помощь от государства

Стенякина: россияне могут получить финансовую помощь через Госуслуги
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению депутата Стенякиной, многие россияне не понимают, что такое соцконтракт
По мнению депутата Стенякиной, многие россияне не понимают, что такое соцконтракт Фото:

Малообеспеченные граждане России могут получить значительную финансовую помощь для обучения и открытия своего бизнеса в рамках социального контракта. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина.

«К сожалению, у многих россиян нет сейчас четкого понимания того, что такое социальный контракт. Между тем, это мера поддержки для граждан с низким уровнем дохода, безработных. По правилам программы орган соцзащиты обязуется оказать финансовую помощь, а заявитель — грамотно распорядиться деньгами и выйти на стабильный источник дохода. Есть несколько направлений, по которым государство оказывает социальную помощь в формате социального контракта», — рассказала РИА Новости Стенякина.

По ее словам, на обучение выделяется до 30 тысяч рублей, на организацию подсобного хозяйства — 200 тысяч рублей, а на открытие бизнеса — до 350 тысяч рублей. Также Екатерина Стенякина уточнила, что для оформления социального контракта необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», заполнить и отправить заявление.

Однако оригиналы документов придется представить лично. Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней, но при необходимости его могут продлить до 30 рабочих дней, в случае если потребуется доработка бизнес-плана или прохождение бизнес-тестирования.

Ранее URA.RU писало о том, что с введением новой шкалы НДФЛ, россияне, получающие зарплату более 200 тысяч рублей в месяц, могут обратиться к работодателям с просьбой увеличить им доход. Из-за роста налога сотрудники будут получать меньше денег на руки, объясняла сооснователь компании «Мое дело» Анастасия Моргунова.

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Малообеспеченные граждане России могут получить значительную финансовую помощь для обучения и открытия своего бизнеса в рамках социального контракта. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина. «К сожалению, у многих россиян нет сейчас четкого понимания того, что такое социальный контракт. Между тем, это мера поддержки для граждан с низким уровнем дохода, безработных. По правилам программы орган соцзащиты обязуется оказать финансовую помощь, а заявитель — грамотно распорядиться деньгами и выйти на стабильный источник дохода. Есть несколько направлений, по которым государство оказывает социальную помощь в формате социального контракта», — рассказала РИА Новости Стенякина. По ее словам, на обучение выделяется до 30 тысяч рублей, на организацию подсобного хозяйства — 200 тысяч рублей, а на открытие бизнеса — до 350 тысяч рублей. Также Екатерина Стенякина уточнила, что для оформления социального контракта необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», заполнить и отправить заявление. Однако оригиналы документов придется представить лично. Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней, но при необходимости его могут продлить до 30 рабочих дней, в случае если потребуется доработка бизнес-плана или прохождение бизнес-тестирования. Ранее URA.RU писало о том, что с введением новой шкалы НДФЛ, россияне, получающие зарплату более 200 тысяч рублей в месяц, могут обратиться к работодателям с просьбой увеличить им доход. Из-за роста налога сотрудники будут получать меньше денег на руки, объясняла сооснователь компании «Мое дело» Анастасия Моргунова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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