Bild: Южная Корея увидела в России соперника

Bild: Южная Корея намерена составить конкуренцию России по вопросу оружия
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Петербургский международный экономический форум ПМЭФ 2016. Третий день. Санкт-Петербург, флаг южной кореи
Южная Корея может стать четвертой страной в мировом рейтинге по поставкам оружия Фото:

Южная Корея к 2027 году хочет стать четвертой страной в мире по экспорту оружия. Также военная поддержка государства для Украины может оказать значительное влияние на ход конфликта. Об этом сообщает Bild.

«Правительство поставило цель стать четвертым по величине экспортером оружия в мире к 2027 году после США, России и Франции. Если Южная Корея решит поддержать Украину оружием, эксперты говорят, что это окажет огромное влияние на ход СВО», — говорится в материале.

Отмечается, что Южная Корея насчитывает порядка 3,6 млн солдат: 3,1 млн находятся в резерве, а 500 тысяч военных являются активными. В связи с этим страна может изменить свой курс и не ограниваться только гуманитарной помощью Украине. Также в Южной Корее процветает военная промышленность, а местные системы вооружений совместимы с НАТО.

Говоря о военной помощи Украине, Сеул недавно предоставил стране кредит на сумму в 100 млн долларов. Он выдан по ставке 1% годовых на 20 лет. При этом первые пять лет будут составлять льготный период, передает «Национальная служба новостей».

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Южная Корея к 2027 году хочет стать четвертой страной в мире по экспорту оружия. Также военная поддержка государства для Украины может оказать значительное влияние на ход конфликта. Об этом сообщает Bild. «Правительство поставило цель стать четвертым по величине экспортером оружия в мире к 2027 году после США, России и Франции. Если Южная Корея решит поддержать Украину оружием, эксперты говорят, что это окажет огромное влияние на ход СВО», — говорится в материале. Отмечается, что Южная Корея насчитывает порядка 3,6 млн солдат: 3,1 млн находятся в резерве, а 500 тысяч военных являются активными. В связи с этим страна может изменить свой курс и не ограниваться только гуманитарной помощью Украине. Также в Южной Корее процветает военная промышленность, а местные системы вооружений совместимы с НАТО. Говоря о военной помощи Украине, Сеул недавно предоставил стране кредит на сумму в 100 млн долларов. Он выдан по ставке 1% годовых на 20 лет. При этом первые пять лет будут составлять льготный период, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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