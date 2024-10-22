Bild: Южная Корея увидела в России соперника

Bild: Южная Корея намерена составить конкуренцию России по вопросу оружия

22 октября 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Южная Корея может стать четвертой страной в мировом рейтинге по поставкам оружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Южная Корея к 2027 году хочет стать четвертой страной в мире по экспорту оружия. Также военная поддержка государства для Украины может оказать значительное влияние на ход конфликта. Об этом сообщает Bild. «Правительство поставило цель стать четвертым по величине экспортером оружия в мире к 2027 году после США, России и Франции. Если Южная Корея решит поддержать Украину оружием, эксперты говорят, что это окажет огромное влияние на ход СВО», — говорится в материале . Отмечается, что Южная Корея насчитывает порядка 3,6 млн солдат: 3,1 млн находятся в резерве, а 500 тысяч военных являются активными. В связи с этим страна может изменить свой курс и не ограниваться только гуманитарной помощью Украине. Также в Южной Корее процветает военная промышленность, а местные системы вооружений совместимы с НАТО. Говоря о военной помощи Украине, Сеул недавно предоставил стране кредит на сумму в 100 млн долларов. Он выдан по ставке 1% годовых на 20 лет. При этом первые пять лет будут составлять льготный период, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Южная Корея к 2027 году хочет стать четвертой страной в мире по экспорту оружия. Также военная поддержка государства для Украины может оказать значительное влияние на ход конфликта. Об этом сообщает Bild. «Правительство поставило цель стать четвертым по величине экспортером оружия в мире к 2027 году после США, России и Франции. Если Южная Корея решит поддержать Украину оружием, эксперты говорят, что это окажет огромное влияние на ход СВО», — говорится в материале. Отмечается, что Южная Корея насчитывает порядка 3,6 млн солдат: 3,1 млн находятся в резерве, а 500 тысяч военных являются активными. В связи с этим страна может изменить свой курс и не ограниваться только гуманитарной помощью Украине. Также в Южной Корее процветает военная промышленность, а местные системы вооружений совместимы с НАТО. Говоря о военной помощи Украине, Сеул недавно предоставил стране кредит на сумму в 100 млн долларов. Он выдан по ставке 1% годовых на 20 лет. При этом первые пять лет будут составлять льготный период, передает «Национальная служба новостей».