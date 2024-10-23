На ЕКАДе произошла жесткая авария, одна из машин перевернулась

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) вечером 23 октября произошло ДТП с участием двух машин. Ford Focus, потерявший контроль и врезавшийся в Hyundai, получил серьезные повреждения и перевернулся. Информацию о происшествии подтвердили URA.RU в пресс-службе региональной ГАИ.
«На ЕКАДе, на дублере Сибирского тракта в сторону ЖБИ авария и большая пробка из-за нее. Две машины, красный Ford Focus серьезно подбит, полиция на месте уже», — сообщили URA.RU очевидцы.
Госавтоинспекторы сообщили, что водитель Ford не обеспечил постоянный контроль за машиной и столкнулся с попутно движущимся Hyundai. В результате аварии люди не пострадали. Сотрудники ГАИ также призвали водителей соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
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