Раненый боец СВО намерен стать губернатором

24 октября 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Военный получил три ранения в зоне СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Раненый участник СВО Владислав намерен баллотироваться на пост губернатора. Он признался, что имеет большое желание заняться политикой. «Хочу стать мэром, губернатором», — приводит слова военного telegram-канал «Герои спецоперации Z». После первого из трех ранений он написал стихотворение, посвященное боевым товарищам. Теперь военнослужащий заявил о своих политических амбициях. Президент России Владимир Путин заявил, что настоящая элита РФ — это воины и труженики, а не те, кто обогатился в 1990-е. Поэтому была запущена специальная программа «Время героев» для участников СВО, которая поможет им занять свое место во власти. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подтвердил, что участие бойцов СВО во власти является требованием времени, поскольку они обладают необходимыми психологическими навыками для эффективной работы с людьми в политике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Раненый участник СВО Владислав намерен баллотироваться на пост губернатора. Он признался, что имеет большое желание заняться политикой. «Хочу стать мэром, губернатором», — приводит слова военного telegram-канал «Герои спецоперации Z». После первого из трех ранений он написал стихотворение, посвященное боевым товарищам. Теперь военнослужащий заявил о своих политических амбициях. Президент России Владимир Путин заявил, что настоящая элита РФ — это воины и труженики, а не те, кто обогатился в 1990-е. Поэтому была запущена специальная программа «Время героев» для участников СВО, которая поможет им занять свое место во власти. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подтвердил, что участие бойцов СВО во власти является требованием времени, поскольку они обладают необходимыми психологическими навыками для эффективной работы с людьми в политике.