В ЯНАО горит магазин автотоваров

Пожарные расчеты выехали к месту возгорания
В Ноябрьске (ЯНАО) загорелся второй этаж в здании «Тоyota Центр». На место происшествия выехали пожарные подразделения, сообщает пресс-служба управления МЧС округа.
«Сегодня в 17 часов 30 минут в пожарно-спасательную часть Ноябрьска поступило сообщение о возгорании на втором этаже в здании „Тойота центр“. На место выехали пожарные подразделения», — сообщает источник в Telegram. Информация о происшествии уточняется.
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