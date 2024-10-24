В ЯНАО горит магазин автотоваров

В Ноябрьске загорелся второй этаж в здании «Тойота Центр»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные расчеты выехали к месту возгорания
Пожарные расчеты выехали к месту возгорания Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) загорелся второй этаж в здании «Тоyota Центр». На место происшествия выехали пожарные подразделения, сообщает пресс-служба управления МЧС округа.

«Сегодня в 17 часов 30 минут в пожарно-спасательную часть Ноябрьска поступило сообщение о возгорании на втором этаже в здании „Тойота центр“. На место выехали пожарные подразделения», — сообщает источник в Telegram. Информация о происшествии уточняется.

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В Ноябрьске (ЯНАО) загорелся второй этаж в здании «Тоyota Центр». На место происшествия выехали пожарные подразделения, сообщает пресс-служба управления МЧС округа. «Сегодня в 17 часов 30 минут в пожарно-спасательную часть Ноябрьска поступило сообщение о возгорании на втором этаже в здании „Тойота центр“. На место выехали пожарные подразделения», — сообщает источник в Telegram. Информация о происшествии уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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