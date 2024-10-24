Детсад в Петербурге закрыли из-за гепатита А

Сейчас в детском саду проходит расследование из-за заражений
В Санкт-Петербурге детский сад номер 113 закрыли из-за случаев заражения гепатитом А. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Невского района.
«В корпусе детского сада номер 113 учебно-воспитательный процесс приостановлен до особого распоряжения в целях недопущения распространения новых случаев инфекции среди воспитанников и персонала», — передает «Фонтанка» слова администрации. Там добавили, что в настоящий момент в детском саду проходит расследование по факту заражений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.