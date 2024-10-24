Детсад в Петербурге закрыли из-за гепатита А

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Сейчас в детском саду проходит расследование из-за заражений
Сейчас в детском саду проходит расследование из-за заражений Фото:

В Санкт-Петербурге детский сад номер 113 закрыли из-за случаев заражения гепатитом А. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Невского района.

«В корпусе детского сада номер 113 учебно-воспитательный процесс приостановлен до особого распоряжения в целях недопущения распространения новых случаев инфекции среди воспитанников и персонала», — передает «Фонтанка» слова администрации. Там добавили, что в настоящий момент в детском саду проходит расследование по факту заражений. 

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В Санкт-Петербурге детский сад номер 113 закрыли из-за случаев заражения гепатитом А. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Невского района. «В корпусе детского сада номер 113 учебно-воспитательный процесс приостановлен до особого распоряжения в целях недопущения распространения новых случаев инфекции среди воспитанников и персонала», — передает «Фонтанка» слова администрации. Там добавили, что в настоящий момент в детском саду проходит расследование по факту заражений. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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