24 октября 2024

Житель ХМАО не досчитался полтонны кедровых шишек после сдачи гаража в аренду

© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленник уже успел продать награбленное
Злоумышленник уже успел продать награбленное Фото:

У жителя ХМАО из гаража похитили полтонны кедровых шишек. В преступлении обвиняется мужчина, который арендовал гараж у потерпевшего. Об этом сообщили в региональном УМВД.

«Полицейскими был установлен похититель дорогостоящих плодов. Им оказался 23-летний арендодатель гаража, который знал о хранении кедровых шишек. Злоумышленник успел реализовать товар и не хотел признаваться в содеянном. На него дал изобличающие показания покупатель из Пыть-Яха, который приобрел продукцию», — сообщили в ведомстве.

Всего из гаража было похищено 34 мешка шишек. Общий ущерб составил более 80 тысяч рублей. Подозреваемому грозит наказание до двух лет лишения свободы.

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У жителя ХМАО из гаража похитили полтонны кедровых шишек. В преступлении обвиняется мужчина, который арендовал гараж у потерпевшего. Об этом сообщили в региональном УМВД. «Полицейскими был установлен похититель дорогостоящих плодов. Им оказался 23-летний арендодатель гаража, который знал о хранении кедровых шишек. Злоумышленник успел реализовать товар и не хотел признаваться в содеянном. На него дал изобличающие показания покупатель из Пыть-Яха, который приобрел продукцию», — сообщили в ведомстве. Всего из гаража было похищено 34 мешка шишек. Общий ущерб составил более 80 тысяч рублей. Подозреваемому грозит наказание до двух лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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