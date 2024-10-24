Житель ХМАО не досчитался полтонны кедровых шишек после сдачи гаража в аренду

У жителя ХМАО из гаража похитили полтонны кедровых шишек. В преступлении обвиняется мужчина, который арендовал гараж у потерпевшего. Об этом сообщили в региональном УМВД.
«Полицейскими был установлен похититель дорогостоящих плодов. Им оказался 23-летний арендодатель гаража, который знал о хранении кедровых шишек. Злоумышленник успел реализовать товар и не хотел признаваться в содеянном. На него дал изобличающие показания покупатель из Пыть-Яха, который приобрел продукцию», — сообщили в ведомстве.
Всего из гаража было похищено 34 мешка шишек. Общий ущерб составил более 80 тысяч рублей. Подозреваемому грозит наказание до двух лет лишения свободы.
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