Из Екатеринбурга в Камбоджу вылетает первый пассажирский самолет

С 25 октября стартовала полетная программа авиакомпании SCAT Airlines из Екатеринбурга в Сиануквиль. Рейсы запланированы до 21 марта 2025 года, рассказала URA.RU генеральный директор One Click Travel Анара Уралова.
«Первый рейс из Екатеринбурга в Камбоджу вылетает 25 октября. Полеты будут выполняться каждые десять дней до 21 марта 2025 года в пляжную столицу Сиануквиль. Стоимость тура на двоих начинается от 154,6 тысячи рублей», — поделилась Уралова. Общее время в пути до Камбоджи с промежуточной посадкой в Казахстане составляет около девяти часов.
По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, Камбоджу от многих направлений Юго-Восточной Азии отличает возможность совмещения пляжного отдыха и экскурсионной программы. «Несмотря на то, что в этом году существует целый ряд конкурирующих направлений с вылетами из Екатеринбурга, Камбоджа займет свое место в перечне наиболее интересных зимних направлений. Важным моментом является и то, что таких рейсов не существовало ранее, в том числе в доковидный период», — рассказал он.
Камбоджа считается экзотическим направлением Юго-Восточной Азии. Страна славится памятниками древней цивилизации, доступными ценами и белоснежными пляжами. Сезон в Камбодже длится с октября по апрель.
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