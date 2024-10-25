В Москве проведут эксперимент с удостоверениями для мигрантов

Собянин: в Москве экспериментально введут удостоверения для мигрантов в Москве
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Электронные удостоверения для иностранных граждан введут в Москве в качестве эксперимента
Электронные удостоверения для иностранных граждан введут в Москве в качестве эксперимента Фото:

В Москве с 2025 года появятся электронные удостоверения иностранных граждан. С их помощью можно будет узнать всю актуальную информацию о них. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. 

«Для мигрантов вводим со следующего года электронный паспорт в рамках эксперимента, на основании федерального закона», — рассказал Собянин. Его слова передает ТАСС. В электронное удостоверение иностранца будут внесены все необходимые сведения: дата прибытия, биометрические данные, место работы, место жительства, регистрации и другие. Мэр отметил, что у сотрудников полиции будут специально считывающее устройство, с помощью которого эти данные можно будет проверить. 

Собянин уточнил, что в первую очередь у мигрантов будут проверять именно это электронное удостоверение. Если с документом будет что-то не так, полицейский примет соответствующие меры.

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В Москве с 2025 года появятся электронные удостоверения иностранных граждан. С их помощью можно будет узнать всю актуальную информацию о них. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.  «Для мигрантов вводим со следующего года электронный паспорт в рамках эксперимента, на основании федерального закона», — рассказал Собянин. Его слова передает ТАСС. В электронное удостоверение иностранца будут внесены все необходимые сведения: дата прибытия, биометрические данные, место работы, место жительства, регистрации и другие. Мэр отметил, что у сотрудников полиции будут специально считывающее устройство, с помощью которого эти данные можно будет проверить.  Собянин уточнил, что в первую очередь у мигрантов будут проверять именно это электронное удостоверение. Если с документом будет что-то не так, полицейский примет соответствующие меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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