Тюменские власти потратили на подключение к VPN 280 миллионов рублей

Таких закупок стало больше из-за роста кибератак
Тюменские госучреждения за 2022-2024 годы потратили на подключение к VPN около 280 миллионов рублей. Такую информацию сообщили аналитики сервиса «Контур. Закупки».
«Общая сумма закупок по 44-ФЗ за девять месяцев 2022 года составила 70 млн рублей. За этот же период 2023 года — 89 млн, а в 2024 — 86 млн. <...> По 223-ФЗ госучреждения потратили на VPN в 2022 году — 28 млн, в 2023 году — 3 млн, в 2024 году — 3,7 млн», — сообщает издание «РБК Тюмень» со ссылкой на сервис.
Эксперты отметили, что таких закупок стало больше из-за роста кибератак. Еще одной причиной является защита данных.
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