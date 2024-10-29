29 октября 2024

Тюменские власти потратили на подключение к VPN 280 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Таких закупок стало больше из-за роста кибератак
Таких закупок стало больше из-за роста кибератак Фото:

Тюменские госучреждения за 2022-2024 годы потратили на подключение к VPN около 280 миллионов рублей. Такую информацию сообщили аналитики сервиса «Контур. Закупки».

«Общая сумма закупок по 44-ФЗ за девять месяцев 2022 года составила 70 млн рублей. За этот же период 2023 года — 89 млн, а в 2024 — 86 млн. <...> По 223-ФЗ госучреждения потратили на VPN в 2022 году — 28 млн, в 2023 году — 3 млн, в 2024 году — 3,7 млн», — сообщает издание «РБК Тюмень» со ссылкой на сервис.

Эксперты отметили, что таких закупок стало больше из-за роста кибератак. Еще одной причиной является защита данных.

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Тюменские госучреждения за 2022-2024 годы потратили на подключение к VPN около 280 миллионов рублей. Такую информацию сообщили аналитики сервиса «Контур. Закупки». «Общая сумма закупок по 44-ФЗ за девять месяцев 2022 года составила 70 млн рублей. За этот же период 2023 года — 89 млн, а в 2024 — 86 млн. <...> По 223-ФЗ госучреждения потратили на VPN в 2022 году — 28 млн, в 2023 году — 3 млн, в 2024 году — 3,7 млн», — сообщает издание «РБК Тюмень» со ссылкой на сервис. Эксперты отметили, что таких закупок стало больше из-за роста кибератак. Еще одной причиной является защита данных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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