31 октября 2024

Как выбрать натуральную шубу: правила маркировки меховых изделий. Инфографика

Роспотребнадзор ЯНАО дал рекомендации при покупке товаров из меха
© Служба новостей «URA.RU»
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На каждой шубе должен быть контрольный знак (фото из архива)
На каждой шубе должен быть контрольный знак (фото из архива) Фото:

Прежде чем купить шубу или другое изделие из меха, необходимо убедиться, что продавец предоставляет товар из натурального меха. О том, как разобраться в маркировке мехового изделия и не попасться на уловки мошенников, читайте в материале URA.RU.

По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, покупать изделие из меха стоит в специализированном магазине, в котором продавец сможет предоставить покупателю информацию о государственной регистрации. Покупать товар на рынке или в уличном киоске — большой риск. У продавца на все меховые изделия должна быть декларация о соответствии.

Каждое изделие из меха должно иметь особую маркировку

Инфографика: что содержит маркировка мехового изделия
Инфографика: что содержит маркировка мехового изделия
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Маркировку меховых изделий наносят на само изделие, этикетку или товарный ярлык на русском языке. Для импортной продукции допускается наименование страны и изготовителя на латинском алфавите.

  • Контрольные знаки (КИЗ) наносят на изделия из норки, нутрии, песца или лисицы, кролика или зайца, енота, овчины и прочие предметы одежды.
  • Не маркируются: детская одежда, перчатки, головные уборы, обувь, одежда, где мех — отделочный материал.
  • Отсоединение и нарушение целостности контрольного знака от маркированного товара производить запрещено. Также запрещено повторно наносить КИЗ на другой товар.
  • КИЗ может быть навесной, вшивной и клеевой.
  • В зависимости от цвета КИЗа можно понять, где изготовлена вещь: зеленый — произведено в России; красный — импортная вещь.
  • Проверить КИЗ можно: на сайте федеральной налоговой службы по его номеру; в приложении «Проверка товаров» при сканировании QR-кода.

Покупка и возврат мехового изделия осуществляются в магазине

Вместе с товаром продавец предоставляет покупателю товарный чек, в котором указываются наименование товара и продавца, дата продажи, артикул, сорт и цена товара. Также чек подписывается лицом, которое осуществило продажу.

Потребитель вправе в течение 14 дней, не считая дня покупки, обменять товар у продавца, если он не подошел. В случае обмена товар не должен быть поврежден, у него должны остаться пломбы и фабричные ярлыки.

Инфографика: информация о гарантии мехового изделия в ЯНАО
Инфографика: информация о гарантии мехового изделия в ЯНАО
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Прежде чем купить шубу или другое изделие из меха, необходимо убедиться, что продавец предоставляет товар из натурального меха. О том, как разобраться в маркировке мехового изделия и не попасться на уловки мошенников, читайте в материале URA.RU. По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, покупать изделие из меха стоит в специализированном магазине, в котором продавец сможет предоставить покупателю информацию о государственной регистрации. Покупать товар на рынке или в уличном киоске — большой риск. У продавца на все меховые изделия должна быть декларация о соответствии. Каждое изделие из меха должно иметь особую маркировку Маркировку меховых изделий наносят на само изделие, этикетку или товарный ярлык на русском языке. Для импортной продукции допускается наименование страны и изготовителя на латинском алфавите. Покупка и возврат мехового изделия осуществляются в магазине Вместе с товаром продавец предоставляет покупателю товарный чек, в котором указываются наименование товара и продавца, дата продажи, артикул, сорт и цена товара. Также чек подписывается лицом, которое осуществило продажу. Потребитель вправе в течение 14 дней, не считая дня покупки, обменять товар у продавца, если он не подошел. В случае обмена товар не должен быть поврежден, у него должны остаться пломбы и фабричные ярлыки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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