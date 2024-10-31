Прежде чем купить шубу или другое изделие из меха, необходимо убедиться, что продавец предоставляет товар из натурального меха. О том, как разобраться в маркировке мехового изделия и не попасться на уловки мошенников, читайте в материале URA.RU.
По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, покупать изделие из меха стоит в специализированном магазине, в котором продавец сможет предоставить покупателю информацию о государственной регистрации. Покупать товар на рынке или в уличном киоске — большой риск. У продавца на все меховые изделия должна быть декларация о соответствии.
Каждое изделие из меха должно иметь особую маркировку
Маркировку меховых изделий наносят на само изделие, этикетку или товарный ярлык на русском языке. Для импортной продукции допускается наименование страны и изготовителя на латинском алфавите.
- Контрольные знаки (КИЗ) наносят на изделия из норки, нутрии, песца или лисицы, кролика или зайца, енота, овчины и прочие предметы одежды.
- Не маркируются: детская одежда, перчатки, головные уборы, обувь, одежда, где мех — отделочный материал.
- Отсоединение и нарушение целостности контрольного знака от маркированного товара производить запрещено. Также запрещено повторно наносить КИЗ на другой товар.
- КИЗ может быть навесной, вшивной и клеевой.
- В зависимости от цвета КИЗа можно понять, где изготовлена вещь: зеленый — произведено в России; красный — импортная вещь.
- Проверить КИЗ можно: на сайте федеральной налоговой службы по его номеру; в приложении «Проверка товаров» при сканировании QR-кода.
Покупка и возврат мехового изделия осуществляются в магазине
Вместе с товаром продавец предоставляет покупателю товарный чек, в котором указываются наименование товара и продавца, дата продажи, артикул, сорт и цена товара. Также чек подписывается лицом, которое осуществило продажу.
Потребитель вправе в течение 14 дней, не считая дня покупки, обменять товар у продавца, если он не подошел. В случае обмена товар не должен быть поврежден, у него должны остаться пломбы и фабричные ярлыки.
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