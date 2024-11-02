Власти района ХМАО выпустили экстренное предупреждение

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Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду
Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду Фото:

На территории Советского района ХМАО 3 сентября ожидается снег, метель и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. О неблагоприятной погоде жителей предупредили власти района в соцсети.

«Внимание! Экстренное предупреждение о наступлении неблагоприятных явлений погоды! 3 ноября 2024 года на территории Советского района ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильный снег, метель, ветер порывами 17-22 м/с», — сообщается в telegram-канале районной мэрии.

Прогноз неблагоприятных явлений предоставили синоптики Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В случае наступления чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру экстренных служб — 112.

О штормовом ветре жителей Югры ранее предупреждали метеорологи. Температура воздуха в ночное время составит -1, -6 градусов, днем — до +2, -3.

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На территории Советского района ХМАО 3 сентября ожидается снег, метель и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. О неблагоприятной погоде жителей предупредили власти района в соцсети. «Внимание! Экстренное предупреждение о наступлении неблагоприятных явлений погоды! 3 ноября 2024 года на территории Советского района ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильный снег, метель, ветер порывами 17-22 м/с», — сообщается в telegram-канале районной мэрии. Прогноз неблагоприятных явлений предоставили синоптики Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В случае наступления чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру экстренных служб — 112. О штормовом ветре жителей Югры ранее предупреждали метеорологи. Температура воздуха в ночное время составит -1, -6 градусов, днем — до +2, -3.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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