Власти района ХМАО выпустили экстренное предупреждение

На территории Советского района ХМАО 3 сентября ожидается снег, метель и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. О неблагоприятной погоде жителей предупредили власти района в соцсети.
«Внимание! Экстренное предупреждение о наступлении неблагоприятных явлений погоды! 3 ноября 2024 года на территории Советского района ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильный снег, метель, ветер порывами 17-22 м/с», — сообщается в telegram-канале районной мэрии.
Прогноз неблагоприятных явлений предоставили синоптики Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В случае наступления чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру экстренных служб — 112.
О штормовом ветре жителей Югры ранее предупреждали метеорологи. Температура воздуха в ночное время составит -1, -6 градусов, днем — до +2, -3.
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