Прокуратура отсудила у МВД почти миллион рублей за протекающую крышу в Кизеле

Правоохранителей Кизела обязали выплатить прокуратуре Прикамья почти миллион рублей в качестве возмещения затрат на ремонт кровли здания. Если средств у ведомства не хватит, задолженность погасит МВД России. Такое решение вынес Арбитражный суд Пермского края.
«Отсутствие бюджетного финансирования не освобождает правообладателя от несения расходов по содержанию общего имущества. Отдел полиции в Кизеле обязан возместить прокуратуре Пермского края 68,68% затрат на ремонт (934,3 тысячи рублей) и расходы на госпошлину (21,6 тысячи рублей)», — на решение суда ссылается «РБК Пермь».
Спор велся вокруг площадей административного здания в Кизеле по улице Пролетарской, 19. Надзорное ведомство занимает часть площадей вместе с управлением судебного департамента, агентством по делам юстиции и мировых судей, а также межмуниципальным отделом МВД России «Губахинский» с дислокацией в Кизеле.
В 2021 году из-за многочисленных протеканий было принято экстренное решение о замене аварийной кровли. Соответствующий протокол подписали все заинтересованные структуры. Прокуратура провела аукцион, стоимость ремонта оценили в 1,3 млн рублей. После этого от полиции поступил отказ оплачивать долю по замене крыши согласно занимаемой площади. В ведомстве пожаловались на отсутствие средств.
Судебная тяжба продолжалась больше года. Точку в споре суд поставил 30 октября. Решение еще может быть обжаловано в апелляционной инстанции. На это у ответчика есть месяц.
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